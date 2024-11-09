В Екатеринбурге вылет рейса «Уральских авиалиний» из аэропорта Кольцово в Хургаду задержали больше чем на 10 часов из-за технических проблем, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Самолет должен был вылететь в Египет еще в 04:25, но отправится туда лишь в 15:00.
«В процессе отправки рейса возникли замечания технического характера. В настоящий момент инженерно-технический состав устраняет неисправность. Предварительно, вылет рейса состоится на 15:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале заявляет, что рейс задержан по причине замены воздушного судна. Ведомство организовало надзорные мероприятия из-за задержки.
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