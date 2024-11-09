09 ноября 2024

Рейс «Уральских авиалиний» в Египет задержали на 10 часов из-за поломки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет должен был вылететь в 04:25, однако он отправится в Египет лишь в 15:00
Самолет должен был вылететь в 04:25, однако он отправится в Египет лишь в 15:00 Фото:

В Екатеринбурге вылет рейса «Уральских авиалиний» из аэропорта Кольцово в Хургаду задержали больше чем на 10 часов из-за технических проблем, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Самолет должен был вылететь в Египет еще в 04:25, но отправится туда лишь в 15:00.

«В процессе отправки рейса возникли замечания технического характера. В настоящий момент инженерно-технический состав устраняет неисправность. Предварительно, вылет рейса состоится на 15:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале заявляет, что рейс задержан по причине замены воздушного судна. Ведомство организовало надзорные мероприятия из-за задержки.

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В Екатеринбурге вылет рейса «Уральских авиалиний» из аэропорта Кольцово в Хургаду задержали больше чем на 10 часов из-за технических проблем, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Самолет должен был вылететь в Египет еще в 04:25, но отправится туда лишь в 15:00. «В процессе отправки рейса возникли замечания технического характера. В настоящий момент инженерно-технический состав устраняет неисправность. Предварительно, вылет рейса состоится на 15:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале заявляет, что рейс задержан по причине замены воздушного судна. Ведомство организовало надзорные мероприятия из-за задержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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