Ректор петербургского вуза пойман на незаконном ввозе мигрантов

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов арестован по обвинению в организации незаконной миграции. По одной из версий, он выдавал фиктивные приглашения на учебу гражданам Египта и Сирии, создавая видимость их образовательной деятельности в России.
«Борзов был арестован 7 ноября на два месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ „Организация незаконной миграции“», — сообщает telegram-канал Shot. Ему может грозить наказание до семи лет лишения свободы. Дополнительно сообщается, что вместе с Борзовым были арестованы два его сообщника, которые также принимали участие в организации незаконной миграции.
В России Госдума приняла несколько законопроектов, предусматривающие ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Среди санкций теперь — конфискация имущества и денег, лишение свободы до пяти лет, штрафы до 10 миллионов рублей и так далее. Более подробно о новых изменения в миграционной политике — в материале URA.RU.
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