Под Каменском-Уральским (Свердловская область) вечером 9 ноября водитель ВИС 2347 потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Largus. В результате ДТП два подростка-пассажира LADA были госпитализированы. Об этом сообщил URA.RU отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.
«Водитель ВИС 234700-30, двигаясь по дороге Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный, выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, вследствие чего не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством. В результате он допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем LADA Largus», — сообщили в ведомстве.
В аварии пострадали мальчики 14 и 10 лет. Оба водителя в момент ДТП были трезвыми. В отношении инициатора аварии вынесено определение о возбуждении дела о нескольких административных правонарушениях из-за несоблюдения требований безопасности, нарушений ПДД и управления транспортом без диагностической карты. Госавтоинспекция проводит проверку.
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