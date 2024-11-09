09 ноября 2024
08 ноября 2024

Бастрыкин разберется с домом в ЯНАО, обрушение которого остановили подпорками

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Бастрыкин вступился за салехардцев
Бастрыкин вступился за салехардцев Фото:
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о нарушении жилищных прав салехардцев. Дело в том, что там разрушение аварийного дома, который уже наклонился на бок, остановили подпорками. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность, сообщили в информационном центре СК РФ.

«В средствах массовой информации сообщается о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в Салехарде. Жители дома сообщают, что здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но они продолжают оставаться в нем. Местная администрация установила подпорки, которые удерживают стену дома от падения. По данному факту СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность)» — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас проживание в таком доме опасно для здоровья и жизни ямальцев. О ходе и результатах расследования уголовного дела Бастрыкину доложит руководитель СУ СК по ЯНАО Андрей Егоров.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде провели «капитальный ремонт» многоквартирного дома по улице Кирпичная,13. Лучшим решением проблемы его скорого обрушения стали деревянные подпорки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о нарушении жилищных прав салехардцев. Дело в том, что там разрушение аварийного дома, который уже наклонился на бок, остановили подпорками. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность, сообщили в информационном центре СК РФ. «В средствах массовой информации сообщается о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в Салехарде. Жители дома сообщают, что здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но они продолжают оставаться в нем. Местная администрация установила подпорки, которые удерживают стену дома от падения. По данному факту СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность)» — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас проживание в таком доме опасно для здоровья и жизни ямальцев. О ходе и результатах расследования уголовного дела Бастрыкину доложит руководитель СУ СК по ЯНАО Андрей Егоров. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде провели «капитальный ремонт» многоквартирного дома по улице Кирпичная,13. Лучшим решением проблемы его скорого обрушения стали деревянные подпорки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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