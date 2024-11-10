Жители Киевской области «нашли» себя в Подмосковье

GPS в Киевской области показывает, что жители находятся в Подмосковье

Жители Киевской области обнаружили по GPS-картам, будто они находятся в Москве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Украиские жители из Киевской области обнаружили, что GPS неправильно определяет их местоположение по геолокации. Их телефоны определяют по картам, будто они находятся под Москвой, в районе аэропорта Шереметьево. Об этом пишет «Страна.ua».

«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в сообщении украинского издания. Причем это не первый подобный сбой, отмечают журналисты. Генштаб ВСУ связывает сбои в работе GPS из-за использования украинскими силами средств радиоэлектронной борьбы.

Месяцем ранее сообщалось, что на Украине проводятся испытания системы, предназначенной для обнаружения российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Киев планирует использовать для этого смартфоны.