Жители Киевской области «нашли» себя в Подмосковье

Украиские жители из Киевской области обнаружили, что GPS неправильно определяет их местоположение по геолокации. Их телефоны определяют по картам, будто они находятся под Москвой, в районе аэропорта Шереметьево. Об этом пишет «Страна.ua».
«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в сообщении украинского издания. Причем это не первый подобный сбой, отмечают журналисты. Генштаб ВСУ связывает сбои в работе GPS из-за использования украинскими силами средств радиоэлектронной борьбы.
Месяцем ранее сообщалось, что на Украине проводятся испытания системы, предназначенной для обнаружения российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Киев планирует использовать для этого смартфоны.
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