Mash: писательница о жизни «новых русских» задолжала налоговой 900 тысяч рублей

Московская налоговая служба ищет летописицу «новых русских» писательницу Оксану Робски (настоящее имя Ксения Полянская). Робски задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 900 тысяч рублей.
«Оксану Робски разыскивают московские налоговики. Она задолжала ФНС 900 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал Mash. Откуда у писательницы огромный долг перед ФНС пока неизвестно.
56-летняя Ксения Полянская в настоящее время проживает на две страны — Россию и США, где живут ее дети. Стала писательница известна в начале 2000-х благодаря своему роману «Casual», который описывал жизнь российской бизнес-элиты.
В прошлом у Робски было две компании: одна работала в области культуры и искусства, а другая занималась изданием книг. Обе компании были закрыты в 2014 и 2018 годах соответственно.
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