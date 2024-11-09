В Тюмени появятся абонементы на платные парковки

Сейчас в Тюмени рассматривается возможность внедрения абонементов на платные парковки. Предполагается, что они будут покупаться за один большой авансовый платеж, но стоимость стоянки будет ниже. Об этом сообщила глава комитета по связям со СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.
«Прорабатываем возможность введения абонементов, позволяющих вносить единовременный авансовый платеж за пользование платными парковочными местами на длительный период (несколько месяцев) с применением понижающего коэффициента к стоимости размещения там транспортных средств», — рассказала Сидоркина 72.RU. Она уточнила, что для внедрения такого решения необходимо внести изменения в региональное законодательство и рассчитать максимальную стоимость платежа.
Проект идеи уже разработан. Сейчас он находится на рассмотрении в ГУС Тюменской области.
С 5 ноября платными стали парковки на улицах Челюскинцев и Советской, а также возле железнодорожного вокзала. На указанные территориях стоимость парковки составляет 30 рублей в час. Первую неделю водители, которые не оплатили стоянку, получат вместо штрафа предупреждение.
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