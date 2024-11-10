SHAMAN прокомментировал смерть своего пресс-секретаря

Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Мужчина ушел из жизни в возрасте 40 лет в своей квартире.
«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — заявил SHAMAN. Такой пост он посвятил кончине своего пресс-секретаря в своем telegram-канале.
Пресс-секретарь певца SHAMAN»а, журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Предположительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как журналист начинал свой карьерный путь и чем он еще запомнился — в материале URA.RU.
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