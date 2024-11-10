SHAMAN прокомментировал смерть своего пресс-секретаря

SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве скончался пресс-секретарь SHAMAN’а, певец выразил свои соболезнования
В Москве скончался пресс-секретарь SHAMAN’а, певец выразил свои соболезнования Фото:

Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Мужчина ушел из жизни в возрасте 40 лет в своей квартире.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — заявил SHAMAN. Такой пост он посвятил кончине своего пресс-секретаря в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь певца SHAMAN»а, журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Предположительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как журналист начинал свой карьерный путь и чем он еще запомнился — в материале URA.RU.

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Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Мужчина ушел из жизни в возрасте 40 лет в своей квартире. «Царствие Небесное тебе, мой друг!» — заявил SHAMAN. Такой пост он посвятил кончине своего пресс-секретаря в своем telegram-канале. Пресс-секретарь певца SHAMAN»а, журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Предположительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как журналист начинал свой карьерный путь и чем он еще запомнился — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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