В Москве скончался Коробков-Землянский: как он стал пресс-секретарем SHAMAN’a, за что критиковал чиновников

В Москве неожиданно скончался пресс-секретарь SHAMAN’а Коробков-Землянский

10 ноября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

На момент смерти Антону Колобкову-Землянскому было 40 лет Фото: Соцсети Пресс-секретарь певца SHAMAN’а, журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Информацию об этом Пятому каналу подтвердил концертный директор автора и исполнителя Александр Качан. Незадолго до своей смерти Коробков-Землянский попал в конфликт с депутатами партии «Новые люди», которые хотели ограничить гонорар российским исполнителям за выступления. URA.RU рассказывает, как журналист начинал свой карьерный путь и чем он еще запомнился. От регионального ТВ до Первого канала Антон Коробков родился 6 февраля 1984 года в селе Березовка Красноярского края. Рассказывая о своем детстве в соцсетях, он отмечал, что условия их жизни были далеки от роскоши. Антон Коробков-Землянский работал в журналистике с 18 лет Фото: Соцсети Карьера Антона Коробкова-Землянского началась на телевидении Красноярска. С 18 лет он участвовал в создании популярных региональных телепрограмм в роли автора и ведущего молодежного шоу «Вести с крыш», транслируемого на ГТРК «Красноярск». В одном из интервью проекту «Москва и немосквичи» общества «Знание», Антон поделился: пришло осознание, что он исчерпал все возможности на местном уровне. Летом 2007 года Коробков-Землянский перебрался в Москву. Следующий этап его карьеры проходил на Первом канале, где с 2007 по 2010 год он занимал должности корреспондента и редактора. В 2011 году его профессиональная деятельность вышла на новый уровень — Антон стал заместителем вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, а также директором по новым медиа в фонде «Сколково». В дополнение к основной работе, Антон активно занимался блогами и социальными сетями. В 2011 году он был приглашен в Общественную палату РФ, где занимался вопросами развития науки, инноваций, блогосферы и интернет-пространства. Во время беседы с порталом sobaka.ru он подчеркнул, что Общественная палата предоставляет ему платформу для обсуждения важных для него тем. Работа с Киркоровым и общественная жизнь Пресс-секретарь известен работой с артистом Филиппом Киркоровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2015 году Антон Коробков-Землянский занял должность пресс-секретаря известного артиста Филиппа Киркорова. Антон поделился, что решение о сотрудничестве давалось ему нелегко, однако его привлекла перспектива участия в новом концертном проекте певца. Несмотря на новую должность, Коробков-Землянский продолжал активно участвовать в общественной жизни. Однако уже в 2017 году он решил уйти с поста пресс-секретаря, а следующий год ознаменовался началом его карьеры на телеканале «Россия-1», где он занял позицию начальника службы новых медиа. С 2019 по 2022 год Антон Коробков-Землянский занимал должность руководителя пресс-службы в холдинге «Европейская медиагруппа». Настоящий Шаман Коробков-Землянский характеризовал Ярослава Дронова как настоящего Шамана, влияющего на людей Фото: Илья Московец © URA.RU В 2022 году стало известно, что Коробков-Землянский начал представлять интересы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсетях новоиспеченный пресс-секретарь заявил, что SHAMAN, по его мнению, является настоящим Шаманом. «Абсолютное владение собой и залом», — охарактеризовал Ярослава Дронова его пресс-секретарь. Об этом он написал в своем telegram-канале. Скандал с «Новыми людьми» Недавно депутаты партии «Новые люди» предложили законопроект, запрещающий тратить более одного миллиона рублей на гонорары артистам из федерального и муниципального бюджетов. Инициатива была предложена вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии Владиславом Даванковым. За несколько дней до смерти у Коробкова-Землянского произошел конфликт с Владиславом Даванковым (на фото) из-за законопроекта об ограничении гонораров для артистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ответ на это Антон Коробков-Землянский предложил депутатам самостоятельно выступать на муниципальных мероприятиях. Он в своем telegram-канале выразил мнение, что при принятии такого законопроекта депутатам придется самим заниматься организацией выступлений на местных праздниках. Он также предположил, что в таком случае будут введены исключения из правил, или закон вообще не будет работать. Даванков принял предложение менеджера и выразил готовность предоставлять площадки для молодых артистов, испытывающих трудности с пробиванием на рынок. Он подчеркнул, что платные площадки всегда открыты для тех, кто желает зарабатывать на своем творчестве. Далее Коробков-Землянский в разговоре с журналистами указал, что его заявление было неправильно истолковано Даванковым. Он пояснил, что в Москве невозможно организовать крупное мероприятие на миллион рублей из-за необходимости использования нескольких площадок и обширной программы. «Депутат Даванков, очевидно, не умеет читать. Я написал, что, например, в столице невозможно за миллион рублей провести масштабный праздник в День города — с учетом нескольких площадок и размаха, речь всегда идет о больших суммах. Депутат перевирает мои слова, и выдает, что я говорю о размере гонорара конкретного артиста. Не стыдно, народный избранник?» — написал пресс-секретарь Shaman’a в своем telegram-канале. Это предпоследний пост артиста. В последнем своем сообщении Коробков-Землянский написал , что является рисковым парнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь певца SHAMAN’а, журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Информацию об этом Пятому каналу подтвердил концертный директор автора и исполнителя Александр Качан. Незадолго до своей смерти Коробков-Землянский попал в конфликт с депутатами партии «Новые люди», которые хотели ограничить гонорар российским исполнителям за выступления. URA.RU рассказывает, как журналист начинал свой карьерный путь и чем он еще запомнился. Антон Коробков родился 6 февраля 1984 года в селе Березовка Красноярского края. Рассказывая о своем детстве в соцсетях, он отмечал, что условия их жизни были далеки от роскоши. Карьера Антона Коробкова-Землянского началась на телевидении Красноярска. С 18 лет он участвовал в создании популярных региональных телепрограмм в роли автора и ведущего молодежного шоу «Вести с крыш», транслируемого на ГТРК «Красноярск». В одном из интервью проекту «Москва и немосквичи» общества «Знание», Антон поделился: пришло осознание, что он исчерпал все возможности на местном уровне. Летом 2007 года Коробков-Землянский перебрался в Москву. Следующий этап его карьеры проходил на Первом канале, где с 2007 по 2010 год он занимал должности корреспондента и редактора. В 2011 году его профессиональная деятельность вышла на новый уровень — Антон стал заместителем вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, а также директором по новым медиа в фонде «Сколково». В дополнение к основной работе, Антон активно занимался блогами и социальными сетями. В 2011 году он был приглашен в Общественную палату РФ, где занимался вопросами развития науки, инноваций, блогосферы и интернет-пространства. Во время беседы с порталом sobaka.ru он подчеркнул, что Общественная палата предоставляет ему платформу для обсуждения важных для него тем. В 2015 году Антон Коробков-Землянский занял должность пресс-секретаря известного артиста Филиппа Киркорова. Антон поделился, что решение о сотрудничестве давалось ему нелегко, однако его привлекла перспектива участия в новом концертном проекте певца. Несмотря на новую должность, Коробков-Землянский продолжал активно участвовать в общественной жизни. Однако уже в 2017 году он решил уйти с поста пресс-секретаря, а следующий год ознаменовался началом его карьеры на телеканале «Россия-1», где он занял позицию начальника службы новых медиа. С 2019 по 2022 год Антон Коробков-Землянский занимал должность руководителя пресс-службы в холдинге «Европейская медиагруппа». В 2022 году стало известно, что Коробков-Землянский начал представлять интересы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В соцсетях новоиспеченный пресс-секретарь заявил, что SHAMAN, по его мнению, является настоящим Шаманом. «Абсолютное владение собой и залом», — охарактеризовал Ярослава Дронова его пресс-секретарь. Об этом он написал в своем telegram-канале. Недавно депутаты партии «Новые люди» предложили законопроект, запрещающий тратить более одного миллиона рублей на гонорары артистам из федерального и муниципального бюджетов. Инициатива была предложена вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии Владиславом Даванковым. В ответ на это Антон Коробков-Землянский предложил депутатам самостоятельно выступать на муниципальных мероприятиях. Он в своем telegram-канале выразил мнение, что при принятии такого законопроекта депутатам придется самим заниматься организацией выступлений на местных праздниках. Он также предположил, что в таком случае будут введены исключения из правил, или закон вообще не будет работать. Даванков принял предложение менеджера и выразил готовность предоставлять площадки для молодых артистов, испытывающих трудности с пробиванием на рынок. Он подчеркнул, что платные площадки всегда открыты для тех, кто желает зарабатывать на своем творчестве. Далее Коробков-Землянский в разговоре с журналистами указал, что его заявление было неправильно истолковано Даванковым. Он пояснил, что в Москве невозможно организовать крупное мероприятие на миллион рублей из-за необходимости использования нескольких площадок и обширной программы. «Депутат Даванков, очевидно, не умеет читать. Я написал, что, например, в столице невозможно за миллион рублей провести масштабный праздник в День города — с учетом нескольких площадок и размаха, речь всегда идет о больших суммах. Депутат перевирает мои слова, и выдает, что я говорю о размере гонорара конкретного артиста. Не стыдно, народный избранник?» — написал пресс-секретарь Shaman’a в своем telegram-канале. Это предпоследний пост артиста. В последнем своем сообщении Коробков-Землянский написал, что является рисковым парнем.