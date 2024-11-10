РЕН ТВ: пресс-секретарь SHAMANа умер из-за проблем с сердцем

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Коробков-Землянский умер из-за сердечной недостаточности
Коробков-Землянский умер из-за сердечной недостаточности Фото:

Смерть 40-летнего пресс-секретаря певца SHAMAN`а Антона Коробкова-Землянского могла наступить из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Причиной смерти Антона Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там добавили, что «Европейская медиагруппа», где работал продюсер, выразила соболезнования семье и близким Коробкова-Землянского.

Сегодня стало известно, что в Москве скончался Коробков-Землянский. По информации MK.RU, его состояние резко ухудшилось около полуночи. Супруга вызвала медицинскую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь.

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Смерть 40-летнего пресс-секретаря певца SHAMAN`а Антона Коробкова-Землянского могла наступить из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Причиной смерти Антона Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там добавили, что «Европейская медиагруппа», где работал продюсер, выразила соболезнования семье и близким Коробкова-Землянского. Сегодня стало известно, что в Москве скончался Коробков-Землянский. По информации MK.RU, его состояние резко ухудшилось около полуночи. Супруга вызвала медицинскую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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