Футбольный клуб «Урал» обыграл ярославский «Шинник» в первом матче при новом главном тренере — бывшем игроке Олеге Шатове. Матч 18-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 0:2. Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Шинник». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме «Шмели» чуть больше владели мячом и чаще били по воротам. На 22-й минуте защитник «Урала» Лео Гогличидзе подал дальнюю подачу в штрафную, которую замкнул его партнер Мингиян Бевеев после вратарской ошибки. Во втором тайме ФК «Урал» укрепил преимущество, благодаря голу за авторством полузащитника Андрея Егорычева, сыгравшего на добивании в штрафной соперника. После 52-й минуты «Шинник» играл вдесятером из-за красной карточки защитника Джонатана Джона за грубое нарушение на форварде гостей Мартине Секуличе.
После 18 встреч «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 30 очками. А «Шинник» расположился на 18 строчке в таблице Первой лиги — 18 очков.
Шатов заменил Евгения Аверьянова, которого уволили 6 ноября. Решение об отставке главного тренера принято руководством клуба по взаимному согласию сторон. По словам президента клуба Григория Иванова, проделанной работы Аверьянова оказалось недостаточно. Бывший игрок «Урала» до повышения входил в тренерский штаб уже бывшего тренера.
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