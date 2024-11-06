Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала»

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , фк урал, футбольный клуб урал
Аверьянов занимал должность главного тренера с лета 2024-го Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов покинул свой пост. Об этом решении объявили игрокам команды.

«Аверьянов покидает свой пост. Футболистам объявили об этом решении», — передает издание Metaratings. Причина ухода с должности не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ФК. На момент публикации ответ не поступил.

Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги.

После 17 туров «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) «Шмели» находятся на четвертом месте в чемпионате с 27 очками. Крайнюю игру «Урал» проводил против московской «Родины». Матч на «Екатеринбург-Арене» завершился со счетом 0:0. Теперь «Шмелей» ждут столичные «Химки» в четвертьфинале национального кубка.

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Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов покинул свой пост. Об этом решении объявили игрокам команды. «Аверьянов покидает свой пост. Футболистам объявили об этом решении», — передает издание Metaratings. Причина ухода с должности не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ФК. На момент публикации ответ не поступил. Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. После 17 туров «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) «Шмели» находятся на четвертом месте в чемпионате с 27 очками. Крайнюю игру «Урал» проводил против московской «Родины». Матч на «Екатеринбург-Арене» завершился со счетом 0:0. Теперь «Шмелей» ждут столичные «Химки» в четвертьфинале национального кубка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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