Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала»

06 ноября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Аверьянов занимал должность главного тренера с лета 2024-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов покинул свой пост. Об этом решении объявили игрокам команды. «Аверьянов покидает свой пост. Футболистам объявили об этом решении», — передает издание Metaratings. Причина ухода с должности не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ФК. На момент публикации ответ не поступил. Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. После 17 туров «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) «Шмели» находятся на четвертом месте в чемпионате с 27 очками. Крайнюю игру «Урал» проводил против московской «Родины». Матч на «Екатеринбург-Арене» завершился со счетом 0:0. Теперь «Шмелей» ждут столичные «Химки» в четвертьфинале национального кубка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов покинул свой пост. Об этом решении объявили игрокам команды. «Аверьянов покидает свой пост. Футболистам объявили об этом решении», — передает издание Metaratings. Причина ухода с должности не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ФК. На момент публикации ответ не поступил. Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. После 17 туров «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) «Шмели» находятся на четвертом месте в чемпионате с 27 очками. Крайнюю игру «Урал» проводил против московской «Родины». Матч на «Екатеринбург-Арене» завершился со счетом 0:0. Теперь «Шмелей» ждут столичные «Химки» в четвертьфинале национального кубка.