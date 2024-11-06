Стало известно, кто займет пост главного тренера «Урала»

Олег Шатов исполнит обязанности главного тренера «Урала»

06 ноября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Олег Шатов провел за «Урал» более 130 игр Фото: telegram-канал ФК «Урал» Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Урал» назначен бывший игрок этой команды и сборной России 34-летний Олег Шатов. Он заменил Евгения Аверьянова, которого уволили 6 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе «шмелей». «Исполнять обязанности главного тренера станет Олег Шатов. Наш земляк, уроженец Нижнего Тагила, в свое время провел за „Урал“ более 130 игр, а с лета этого года входил в штаб Евгения Аверьянова в качестве помощника», — передает telegram-канал команды. Решение об отставке главного тренера принято руководством клуба по взаимному согласию сторон. По словам президента клуба Григория Иванова, проделанной работы Аверьянова оказалось недостаточно, так как по итогам первого круга команда занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Урал» назначен бывший игрок этой команды и сборной России 34-летний Олег Шатов. Он заменил Евгения Аверьянова, которого уволили 6 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе «шмелей». «Исполнять обязанности главного тренера станет Олег Шатов. Наш земляк, уроженец Нижнего Тагила, в свое время провел за „Урал“ более 130 игр, а с лета этого года входил в штаб Евгения Аверьянова в качестве помощника», — передает telegram-канал команды. Решение об отставке главного тренера принято руководством клуба по взаимному согласию сторон. По словам президента клуба Григория Иванова, проделанной работы Аверьянова оказалось недостаточно, так как по итогам первого круга команда занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Аверьянова назначили главным тренером 11 июня 2024-го. Перед повышением он был исполняющим обязанности. До него эту должность занимал Виктор Гончаренко, которого уволили после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги.