В Израиле заявили о разгроме ХАМАС и «Хезболлах»

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац в ходе церемонии передачи дел заявил о разгроме радикального палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской организации «Хезболлах». По словам Каца, израильская армия достигла значительных успехов против данных группировок.
«Достижения Армии обороны Израиля в операции против ХАМАС, хоть и дались дорогой ценой, являются чрезвычайно мощными. ХАМАС разгромлено с организационной точки зрения, хотя [в секторе Газа] все еще есть разрозненные отряды террористов. Наша задача состоит в том, чтобы [ХАМАС] не смогли вновь захватить власть в секторе Газа», — подчеркнул Кац на церемонии передачи дел новому министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару. Трансляцию вела пресс-служба израильского МИД.
Касаемо конфликта на северной границе, министр обороны уточнил, что операции против «Хезболлах» также увенчались успехом. Израэль Кац отметил, что устранение генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы стало ключевым моментом этого успеха.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Свое решение он объяснил нехваткой доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе. Галанта заменили занимающим пост главы МИД Израиля Исраэлем Кацем.
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