05 ноября 2024

Нетаньяху отправил в отставку своего главного генерала и назначил Каца

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Нетаньяху объяснил отставку министра обороны пропажей доверия
Нетаньяху объяснил отставку министра обороны пропажей доверия Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йова Галанта и назначил на его место главу МИД страны Исраэля Каца. Лидер объяснил свое решение «отсутствием доверия» к генерал-майору.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину. Я предпринял много попыток преодолеть эти разрывы, но они продолжали расширяться», — прокомментировал отставку премьер-министр Израиля, чьи слова приводит The Times of Israel.

Ранее стало известно об арестах, проводимых спецслужбами в офисе Нетаньяху. Несколько человек были арестованы, сообщил RT.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йова Галанта и назначил на его место главу МИД страны Исраэля Каца. Лидер объяснил свое решение «отсутствием доверия» к генерал-майору. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину. Я предпринял много попыток преодолеть эти разрывы, но они продолжали расширяться», — прокомментировал отставку премьер-министр Израиля, чьи слова приводит The Times of Israel. Ранее стало известно об арестах, проводимых спецслужбами в офисе Нетаньяху. Несколько человек были арестованы, сообщил RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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