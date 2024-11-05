Нетаньяху отправил в отставку своего главного генерала и назначил Каца

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йова Галанта и назначил на его место главу МИД страны Исраэля Каца. Лидер объяснил свое решение «отсутствием доверия» к генерал-майору.
«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину. Я предпринял много попыток преодолеть эти разрывы, но они продолжали расширяться», — прокомментировал отставку премьер-министр Израиля, чьи слова приводит The Times of Israel.
Ранее стало известно об арестах, проводимых спецслужбами в офисе Нетаньяху. Несколько человек были арестованы, сообщил RT.
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