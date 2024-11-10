ВСУ утром атаковали Россию 84 БПЛА

10 ноября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали регионы России почти сотней дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 10 ноября украинские войска осуществили атаку по территории России, используя 84 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, все беспилотники были успешно сбиты или подавлены системами РЭБ. Основной целью атаки ВСУ стало нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. «Сегодня 10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители оборонного ведомства выложили в своем telegram-канале . В результате инцидента, в период с 8:17 до 9:47 утра, были уничтожены и подавлены беспилотники в Раменском районе Московской области. Вследствие падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пять человек получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 10 ноября украинские войска осуществили атаку по территории России, используя 84 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, все беспилотники были успешно сбиты или подавлены системами РЭБ. Основной целью атаки ВСУ стало нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. «Сегодня 10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители оборонного ведомства выложили в своем telegram-канале. В результате инцидента, в период с 8:17 до 9:47 утра, были уничтожены и подавлены беспилотники в Раменском районе Московской области. Вследствие падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пять человек получили ранения.