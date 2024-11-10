Лавров: Запад разрушает глобализацию, которую сам нам рекламировал

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Международный симпозиум "Создавая будущее". Москва, лавров сергей, создавая будущее
Сергей Лавров заявил, что Запад сам разрушает глобализацию Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Запад сам разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. Об этом он заявил на министерской конференции Форума партнерства «Россия-Африка», проходящей в Сириусе (Сочи).

«Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется. Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — сказал Лавров в ходе форума. Его слова передает РИА Новости.

Глобализация — всемирный процесс интеграции между государствами. Она проявляется в различных сферах, включая экономику, политику и другие направления.

Конференция «Россия-Африка» проходит 9—10 ноября на площадке «Сириус» в Сочи. На мероприятии собрались множество участников, включая представителей различных государств и организаций. В рамках форума, например, представители Намибии заявили о крепких отношениях с Россией и изъявили желание сотрудничать с БРИКС.

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Запад сам разрушает глобализацию, используя незаконные санкции и злоупотребляя долларом. Об этом он заявил на министерской конференции Форума партнерства «Россия-Африка», проходящей в Сириусе (Сочи). «Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется. Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — сказал Лавров в ходе форума. Его слова передает РИА Новости. Глобализация — всемирный процесс интеграции между государствами. Она проявляется в различных сферах, включая экономику, политику и другие направления. Конференция «Россия-Африка» проходит 9—10 ноября на площадке «Сириус» в Сочи. На мероприятии собрались множество участников, включая представителей различных государств и организаций. В рамках форума, например, представители Намибии заявили о крепких отношениях с Россией и изъявили желание сотрудничать с БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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