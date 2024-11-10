В Пензе пациентка задушила соседку по палате

В Пензе в палате одного из медицинских учреждений обнаружено тело 86-летней женщины. Она скончалась на месте от механической асфиксии. По данным следствия, в смерти гражданки виновна ее соседка по палате, 46-летняя жительница Каменского района.
«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины», — сообщили представители СУ СКР по Пензенской области в telegram-канале ведомства. Отмечается, что тело пожилой женщины было обнаружено 9 ноября в местном медицинском учреждении. Смерть наступила в результате механической асфиксии.
Подозреваемая в совершении убийства — 46-летняя жительница Каменского района. По словам следствия, она уже признала свою вину в данном преступлении. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств. В рамках расследования назначено проведение ряда судебных экспертиз.
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