В Пензе пациентка задушила соседку по палате

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В Пензе женщина подозревается в убийстве пенсионерки-соседки по палате, вину она уже признала
В Пензе женщина подозревается в убийстве пенсионерки-соседки по палате, вину она уже признала Фото:

В Пензе в палате одного из медицинских учреждений обнаружено тело 86-летней женщины. Она скончалась на месте от механической асфиксии. По данным следствия, в смерти гражданки виновна ее соседка по палате, 46-летняя жительница Каменского района.

«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины», — сообщили представители СУ СКР по Пензенской области в telegram-канале ведомства. Отмечается, что тело пожилой женщины было обнаружено 9 ноября в местном медицинском учреждении. Смерть наступила в результате механической асфиксии.

Подозреваемая в совершении убийства — 46-летняя жительница Каменского района. По словам следствия, она уже признала свою вину в данном преступлении. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств. В рамках расследования назначено проведение ряда судебных экспертиз.

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В Пензе в палате одного из медицинских учреждений обнаружено тело 86-летней женщины. Она скончалась на месте от механической асфиксии. По данным следствия, в смерти гражданки виновна ее соседка по палате, 46-летняя жительница Каменского района. «В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины», — сообщили представители СУ СКР по Пензенской области в telegram-канале ведомства. Отмечается, что тело пожилой женщины было обнаружено 9 ноября в местном медицинском учреждении. Смерть наступила в результате механической асфиксии. Подозреваемая в совершении убийства — 46-летняя жительница Каменского района. По словам следствия, она уже признала свою вину в данном преступлении. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и сбора необходимых доказательств. В рамках расследования назначено проведение ряда судебных экспертиз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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