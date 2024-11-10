Коммерсант: цены на аренду жилья в России снижаются

Цены на долгосрочную аренду квартир в крупнейших региональных рынках России снизились в ноябре текущего года. Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшилась на 1% и 2% соответственно. Это изменение связано с увеличением предложения на рынке и сезонным снижением спроса.
«Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре составила 32,9 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 47,4 тысяч рублей <...> За месяц значения сократились на 1% и 2% соответственно», — сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». Отмечается, сто снижение средних цен продлиться до конца 2024 года.
К началу ноября текущего года средняя цена аренды квартиры на длительный срок по России достигла 33 тысяч рублей в месяц. В российских городах-миллионниках прослеживается небольшое сезонное снижение цен. Например, в Красноярске стоимость аренды однокомнатных квартир упала на 8%, в Ростове-на-Дону — на 7%. Однако в Екатеринбурге фиксируется рост цен почти на 3%.
Динамика доходов населения оказывает значительное влияние на ценовые тенденции в сегменте долгосрочной аренды жилья. Владельцам недвижимости необходимо учитывать финансовые возможности потенциальных арендаторов, что сдерживает рост средней стоимости аренды. К тому же на рынках отмечен рост предложения. Что также сдерживает повышение цен на аренду жилья.
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