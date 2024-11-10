Вернувшийся из США Леонтьев принял серьезное решение по карьере

Концертный директор Чигирев: Леонтьев не планирует возвращения на сцену
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонтьев решил отдохнуть от сцены
Леонтьев решил отдохнуть от сцены Фото:

Народный артист РФ Валерий Леонтьев, накануне вернувшийся из США, не хочет возобновлять концертную деятельность. Об этом сообщил концертный директор певца Борис Чигирев.

«Он достаточно много на сцене работал, устал», — передает ТАСС слова Чигирева. По его словам, исполнитель решил отдохнуть после многих лет концертной деятельности.

Накануне Леонтьев вернулся в Россию после длительного пребывания в США. Основной целью его визита стало участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. Это выступление певца стало первым на российской сцене после длительного периода отсутствия.

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Народный артист РФ Валерий Леонтьев, накануне вернувшийся из США, не хочет возобновлять концертную деятельность. Об этом сообщил концертный директор певца Борис Чигирев. «Он достаточно много на сцене работал, устал», — передает ТАСС слова Чигирева. По его словам, исполнитель решил отдохнуть после многих лет концертной деятельности. Накануне Леонтьев вернулся в Россию после длительного пребывания в США. Основной целью его визита стало участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. Это выступление певца стало первым на российской сцене после длительного периода отсутствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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