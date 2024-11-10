Вернувшийся из США Леонтьев принял серьезное решение по карьере

Народный артист РФ Валерий Леонтьев, накануне вернувшийся из США, не хочет возобновлять концертную деятельность. Об этом сообщил концертный директор певца Борис Чигирев.
«Он достаточно много на сцене работал, устал», — передает ТАСС слова Чигирева. По его словам, исполнитель решил отдохнуть после многих лет концертной деятельности.
Накануне Леонтьев вернулся в Россию после длительного пребывания в США. Основной целью его визита стало участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. Это выступление певца стало первым на российской сцене после длительного периода отсутствия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.