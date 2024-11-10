ВСУ атаковали Московскую область: очевидцы из Раменского рассказали о последствиях

Минобороны РФ: ВСУ атаковали Москву 84 беспилотниками

10 ноября 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Жители Раменского больше всех пострадали от утренней атаки украинских беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме Загорелись дома и автомобили, пострадали люди: как выглядит Подмосковье после массированной атаки ВСУ. Видео В ночь на 10 ноября Украина предприняла очередную попытку атаковать Москву и Московскую область при помощи беспилотников. На протяжении более часа в столицу и Подмосковье были направлены 84 дрона. Сообщалось и о пострадавших. Наибольшее число сбитых объектов было зафиксировано в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Очевидцы рассказали о последствиях украинской атаки и уточнили, как они пережили ЧП. Огонь и разрушенные дома Один из обломков дрона попал на припаркованный автомобиль telegram-канал MSK1 Фото: В Минобороны РФ рассказали, что за полтора часа с начала атаки только в Раменском районе было уничтожено и подавлено 34 беспилотника. До этого telegram-каналы писали, что в деревне Становое Раменского района Московской области от беспилотников загорелись два частных дома. Один дом был разрушен, у второго загорелась крыша, также пострадал проезжавший мимо автомобиль. Помимо этого, была ранена женщина — хозяйка одного из домов. У нее сильные ожоги, писал Shot. Глава Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что пострадавшая находится в реанимации. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул он в своем telegram-канале. Он также проинформировал, что на месте работают экстренные службы. Уже к вечеру в Минобороны РФ опубликовали сводку по происшествию с беспилотниками. В ведомстве подчеркнули, что всего в результате атаки Украины пострадали пять человек. Все случаи были зафиксированы именно в Раменском районе. В министерстве также добавили, что повреждения получили четыре жилых дома. Экс-глава МИД Австрии осудила атаку Украины Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что беспилотники, атаковавшие Москву 10 ноября, были направлены на жилые районы. По ее словам, это была самая ожесточенная атака с начала украинского конфликта. Что говорят сами жители Раменского Дом сгорел за 10 минут Жители деревни Становое в Раменском районе Подмосковья оказались в эпицентре атаки беспилотников утром 10 ноября. В результате нападения, по словам местных жителей, в некоторых жилых строениях выбило стекла, а другие дома были уничтожены огнем. «Я уже в окно начинаю мельком смотреть, что-то дымится. Поднимаюсь наверх. Смотрю, горит дом моей подруги. Я сразу в 911. Мы раз, наверное, 20 звонили. Постоянно было занято. Любому, кому мы хотели бы позвонить, либо занято, либо еще что-то. Либо просто тишина в трубке», — рассказала соседка пострадавшей семьи информационному порталу MSK1. Далее на место происшествия прибыли экстренные службы. Женщина, чей дом был поврежден, сообщила, что скорая помощь приехала раньше пожарных. За ними последовали газовые службы. По ее словам, дом полностью сгорел всего за 10 минут. Выскочила — все кричат Еще одна из жительниц, Ирина, сообщила, что в результате падения беспилотника в ее теплицах выбило стекла. Неожиданная атака дрона застала женщину врасплох. «Очень сильный звук был. У меня две теплицы стеклянные. Стекла повышибало. Выскочила на улицу, все кричат», — поделилась Ирина в разговоре с журналистами. Все сгорело внутри Дом жителя Раменского района Сергея сгорел полностью telegram-канал MSK1 Фото: От атаки БПЛА пострадал и житель Раменского Сергей, у которого сгорел дом. По словам мужчины, пожарные смогли прибыть на место только через 40 минут, когда уже дом сгорел целиком. «Пожарные ехали 40 минут. Попало не только в наш дом, еще 12 домов пострадало. У нас все сгорело внутри, вся крыша сгорела. Возможно, если бы раньше приехали, сгорел бы только гараж», — поделился мужчина. Помимо домов, также пострадал один из автомобилей в селе Софьино. Обломок упал прямо на припаркованную машину, после чего транспорт загорелся. Внутри никто не находился. Сотрудники следственного комитета приехали и огородили поврежденный объект. В настоящий момент Министерство обороны РФ отмечает, что силы противовоздушной обороны и РЭБ ВС РФ продолжают отслеживать воздушную обстановку. Ведется круглосуточное дежурство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 10 ноября Украина предприняла очередную попытку атаковать Москву и Московскую область при помощи беспилотников. На протяжении более часа в столицу и Подмосковье были направлены 84 дрона. Сообщалось и о пострадавших. Наибольшее число сбитых объектов было зафиксировано в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Очевидцы рассказали о последствиях украинской атаки и уточнили, как они пережили ЧП. В Минобороны РФ рассказали, что за полтора часа с начала атаки только в Раменском районе было уничтожено и подавлено 34 беспилотника. До этого telegram-каналы писали, что в деревне Становое Раменского района Московской области от беспилотников загорелись два частных дома. Один дом был разрушен, у второго загорелась крыша, также пострадал проезжавший мимо автомобиль. Помимо этого, была ранена женщина — хозяйка одного из домов. У нее сильные ожоги, писал Shot. Глава Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что пострадавшая находится в реанимации. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул он в своем telegram-канале. Он также проинформировал, что на месте работают экстренные службы. Уже к вечеру в Минобороны РФ опубликовали сводку по происшествию с беспилотниками. В ведомстве подчеркнули, что всего в результате атаки Украины пострадали пять человек. Все случаи были зафиксированы именно в Раменском районе. В министерстве также добавили, что повреждения получили четыре жилых дома. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что беспилотники, атаковавшие Москву 10 ноября, были направлены на жилые районы. По ее словам, это была самая ожесточенная атака с начала украинского конфликта. Жители деревни Становое в Раменском районе Подмосковья оказались в эпицентре атаки беспилотников утром 10 ноября. В результате нападения, по словам местных жителей, в некоторых жилых строениях выбило стекла, а другие дома были уничтожены огнем. Далее на место происшествия прибыли экстренные службы. Женщина, чей дом был поврежден, сообщила, что скорая помощь приехала раньше пожарных. За ними последовали газовые службы. По ее словам, дом полностью сгорел всего за 10 минут. Еще одна из жительниц, Ирина, сообщила, что в результате падения беспилотника в ее теплицах выбило стекла. Неожиданная атака дрона застала женщину врасплох. «Очень сильный звук был. У меня две теплицы стеклянные. Стекла повышибало. Выскочила на улицу, все кричат», — поделилась Ирина в разговоре с журналистами. От атаки БПЛА пострадал и житель Раменского Сергей, у которого сгорел дом. По словам мужчины, пожарные смогли прибыть на место только через 40 минут, когда уже дом сгорел целиком. «Пожарные ехали 40 минут. Попало не только в наш дом, еще 12 домов пострадало. У нас все сгорело внутри, вся крыша сгорела. Возможно, если бы раньше приехали, сгорел бы только гараж», — поделился мужчина. Помимо домов, также пострадал один из автомобилей в селе Софьино. Обломок упал прямо на припаркованную машину, после чего транспорт загорелся. Внутри никто не находился. Сотрудники следственного комитета приехали и огородили поврежденный объект. В настоящий момент Министерство обороны РФ отмечает, что силы противовоздушной обороны и РЭБ ВС РФ продолжают отслеживать воздушную обстановку. Ведется круглосуточное дежурство.