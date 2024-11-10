Загорелись дома и автомобили, пострадали люди: как выглядит Подмосковье после массированной атаки ВСУ. Видео

Средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над Москвой
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Два частных дома загорелись в Раменском из-за беспилотника ВСУ
Два частных дома загорелись в Раменском из-за беспилотника ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина совершила массированную атаку на Москву и Подмосковье. Средства ПВО сбили менее чем за полтора часа 32 беспилотника в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Также сообщается о пострадавшей 52-летней женщины, она была госпитализирована с ожогами средней тяжести. Как выглядит Подмосковье после массированной атаки ВСУ — в материале URA.RU.

Что произошло в Подмосковье

Утром после восьми часов (время московское) в Подмосковье раздались первые взрывы. Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово ограничили прием и отправку самолетов, позже рейсы также были задержаны в Шереметьево. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что в 10:32 по мск ограничения были сняты. По его словам, временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За время ограничений 36 самолетов направились на запасные аэродромы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Становое (Раменский округ) обломки украинского беспилотника упали на два частных дома. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. Он заявил, что ранения получила 52-летняя женщина. Она была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего за полтора часа средства ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над Домодедово, Раменским и Коломной.

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Украина совершила массированную атаку на Москву и Подмосковье. Средства ПВО сбили менее чем за полтора часа 32 беспилотника в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Также сообщается о пострадавшей 52-летней женщины, она была госпитализирована с ожогами средней тяжести. Как выглядит Подмосковье после массированной атаки ВСУ — в материале URA.RU. Что произошло в Подмосковье Утром после восьми часов (время московское) в Подмосковье раздались первые взрывы. Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово ограничили прием и отправку самолетов, позже рейсы также были задержаны в Шереметьево. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что в 10:32 по мск ограничения были сняты. По его словам, временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За время ограничений 36 самолетов направились на запасные аэродромы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Становое (Раменский округ) обломки украинского беспилотника упали на два частных дома. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. Он заявил, что ранения получила 52-летняя женщина. Она была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего за полтора часа средства ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над Домодедово, Раменским и Коломной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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