Нетаньяху признался, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что одобрил действия, в результате которых в сентябре текущего года в Ливане произошли взрывы сотен устройств связи. Об этом заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.
«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — передает агентство Франс-Пресс слова Достри. Там добавили, что, по словам премьер-министра, Израиль участвовал в операции против ливанской организации «Хезболлах».
Некоторые члены правительства выразили несогласие с решениями, одобренными премьер-министром Нетаньяху, включая ликвидацию лидера «Хезболлах» Сайеда Хасана Насраллы, отметило издание Tasnim News Agency. Премьер-министр также упомянул, что он проигнорировал предупреждения о возможной реакции США на операцию, связанную с взрывом пейджеров.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что израильская разведывательная служба Моссад более двух лет проводила подготовку к операции, направленной на взрыв пейджеров, используемых ливанской шиитской организацией «Хезболлах». С 2015 года агенты Моссада начали процесс внедрения взрывчатых веществ в устройства связи.
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