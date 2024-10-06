WP: Израиль больше двух лет готовился взорвать пейджеры «Хезболлы»

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Члены «Хезболлы» использовали пейджеры для передачи секретных сообщений Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильская разведывательная служба «Моссад» больше двух лет готовила операцию по взрыву пейджеров ливанской шиитской группировки «Хезболла». Внедрять взрывчатку в устройства связи «Моссад» начал еще в 2015 году. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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«Идея пейджерной операции возникла в 2022 году, по словам израильских, ближневосточных и американских чиновников, знакомых с событиями», — говорится в материале. Согласно источникам, идея подрыва средств связи появилась в 2022 году, за год до атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Так, в 2015 году «Моссад» начал внедрять заминированные рации в Ливане для прослушиваний и проведения взрывов в критическом случае. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции.

Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане 17 и 18 сентября. По данным Министерства здравоохранения страны, после теракта погибли 12 человек, около 2,8 тысяч получили ранения.

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Израильская разведывательная служба «Моссад» больше двух лет готовила операцию по взрыву пейджеров ливанской шиитской группировки «Хезболла». Внедрять взрывчатку в устройства связи «Моссад» начал еще в 2015 году. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. «Идея пейджерной операции возникла в 2022 году, по словам израильских, ближневосточных и американских чиновников, знакомых с событиями», — говорится в материале. Согласно источникам, идея подрыва средств связи появилась в 2022 году, за год до атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Так, в 2015 году «Моссад» начал внедрять заминированные рации в Ливане для прослушиваний и проведения взрывов в критическом случае. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции. Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане 17 и 18 сентября. По данным Министерства здравоохранения страны, после теракта погибли 12 человек, около 2,8 тысяч получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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