Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО. На выходе из самолета он увидел северное сияние, которое для него «включил» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, оба политика решили запечатлеть момент на камеру.
«Дмитрий Артюхов вновь переключил рубильник и в качестве компенсации за долгую дорогу показал губернатору Якутии аврору», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео главы ЯНАО и ХМАО встретившись на взлетной полосе аэропорта Салехарда принялись фотографировать редкое природное явление.
Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО для обмена лучшими управленческими практиками между командами нескольких регионов РФ. Также ради этой программы на Ямал приехали главы Тюменской области и ХМАО Александр Моор и Руслан Кухарук.
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