09 ноября 2024

Губернатор Артюхов «включил» северное сияние для для главы Якутии Николаева. Видео

Глава Якутии Айсен Николаев увидел северное сияние в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Айсен Николаев приехал в ЯНАО и увидел северное сияние
Айсен Николаев приехал в ЯНАО и увидел северное сияние Фото:

Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО. На выходе из самолета он увидел северное сияние, которое для него «включил» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, оба политика решили запечатлеть момент на камеру. 

«Дмитрий Артюхов вновь переключил рубильник и в качестве компенсации за долгую дорогу показал губернатору Якутии аврору», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео главы ЯНАО и ХМАО встретившись на взлетной полосе аэропорта Салехарда принялись фотографировать редкое природное явление.

Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО для обмена лучшими управленческими практиками между командами нескольких регионов РФ. Также ради этой программы на Ямал приехали главы Тюменской области и ХМАО Александр Моор и Руслан Кухарук.

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Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО. На выходе из самолета он увидел северное сияние, которое для него «включил» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, оба политика решили запечатлеть момент на камеру.  «Дмитрий Артюхов вновь переключил рубильник и в качестве компенсации за долгую дорогу показал губернатору Якутии аврору», — написали в telegram-канале «Пул 89». На видео главы ЯНАО и ХМАО встретившись на взлетной полосе аэропорта Салехарда принялись фотографировать редкое природное явление. Глава Якутии Айсен Николаев приехал в ЯНАО для обмена лучшими управленческими практиками между командами нескольких регионов РФ. Также ради этой программы на Ямал приехали главы Тюменской области и ХМАО Александр Моор и Руслан Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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