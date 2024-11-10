Губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Руслан Кухарук прибыли в Салехард (ЯНАО) по приглашению главы Ямала Дмитрия Артюхова. Такая рабочая встреча поможет политикам обменяться лучшими управленческими практиками.
«Рад приезду Александра Моора и Руслана Кухарука в Салехард. В столице Ямала стартовала программа обмена лучшими управленческими практиками. Команды сразу нескольких регионов познакомятся с передовым опытом Ямала», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Кухарук добавил, что встреча нацелена на обмен опытом в реализации инфраструктурных проектов для укрепления межрегионального сотрудничества, а также обсуждение вопросов развития субъектов, включая вопрос Арктической зоны. Такой «мозговой штурм» позволит создать эффективные стратегии развития, что повлияет на улучшение жизни населения.
Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошли в национальный рейтинг мэров России по итогам августа и сентября 2024 года. Они заняли 8-ю и 6-ю строчки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.