В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, на месте медики и МЧС. Фото, видео

На Вторчермете Hyundai Solaris врезался в Toyota Camry, на месте медики и МЧС

10 ноября 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Водителем Toyota Camry оказался 20-летний парень (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской (жилой район Вторчермет) Hyundai Solaris снес Toyota Camry, стоявшую на повороте, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте работают медики и сотрудники МЧС. «Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Окружная, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которая двигалась в левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП 40- летнего мужчину, водителя автомобиля Hyundai Solaris, в настоящий момент осматривают медики, оказывают необходимую помощь. Второй водитель от медицинской помощи отказался», — рассказали в ведомстве. По информации ГАИ, владелец корейской иномарки во время аварии был трезв. До этого виновник происшествия не привлекался за нарушения правил дорожного движения. За рулем Toyota Camry оказался 20-летний парень с опытом около трех лет. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской (жилой район Вторчермет) Hyundai Solaris снес Toyota Camry, стоявшую на повороте, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте работают медики и сотрудники МЧС. «Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Окружная, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которая двигалась в левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП 40- летнего мужчину, водителя автомобиля Hyundai Solaris, в настоящий момент осматривают медики, оказывают необходимую помощь. Второй водитель от медицинской помощи отказался», — рассказали в ведомстве. По информации ГАИ, владелец корейской иномарки во время аварии был трезв. До этого виновник происшествия не привлекался за нарушения правил дорожного движения. За рулем Toyota Camry оказался 20-летний парень с опытом около трех лет.