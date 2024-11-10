В Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской (жилой район Вторчермет) Hyundai Solaris снес Toyota Camry, стоявшую на повороте, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте работают медики и сотрудники МЧС.
«Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Окружная, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которая двигалась в левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП 40- летнего мужчину, водителя автомобиля Hyundai Solaris, в настоящий момент осматривают медики, оказывают необходимую помощь. Второй водитель от медицинской помощи отказался», — рассказали в ведомстве.
По информации ГАИ, владелец корейской иномарки во время аварии был трезв. До этого виновник происшествия не привлекался за нарушения правил дорожного движения. За рулем Toyota Camry оказался 20-летний парень с опытом около трех лет.
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