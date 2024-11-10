В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с двумя иномарками, на месте медики и МЧС. Фото, видео

На Вторчермете Hyundai Solaris врезался в Toyota Camry, на месте медики и МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Водителем Toyota Camry оказался 20-летний парень (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской (жилой район Вторчермет) Hyundai Solaris снес Toyota Camry, стоявшую на повороте, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте работают медики и сотрудники МЧС.

«Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Окружная, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которая двигалась в левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП 40- летнего мужчину, водителя автомобиля Hyundai Solaris, в настоящий момент осматривают медики, оказывают необходимую помощь. Второй водитель от медицинской помощи отказался», — рассказали в ведомстве.

По информации ГАИ, владелец корейской иномарки во время аварии был трезв. До этого виновник происшествия не привлекался за нарушения правил дорожного движения. За рулем Toyota Camry оказался 20-летний парень с опытом около трех лет.

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В Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской (жилой район Вторчермет) Hyundai Solaris снес Toyota Camry, стоявшую на повороте, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте работают медики и сотрудники МЧС. «Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Окружная, при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которая двигалась в левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП 40- летнего мужчину, водителя автомобиля Hyundai Solaris, в настоящий момент осматривают медики, оказывают необходимую помощь. Второй водитель от медицинской помощи отказался», — рассказали в ведомстве. По информации ГАИ, владелец корейской иномарки во время аварии был трезв. До этого виновник происшествия не привлекался за нарушения правил дорожного движения. За рулем Toyota Camry оказался 20-летний парень с опытом около трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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