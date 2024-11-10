Ученые предложили делать дроны из чучел птиц

Ученые Технологического института Нью-Мексико (штат США) разработали дроны, сделанные из чучел птиц, для наблюдения за дикой природой. Об этом сообщает New York Post.
«Этот инновационный проект объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов для создания дронов, которые максимально точно имитируют естественные модели полета и поведение настоящих птиц», — передает New York Post слова членов команды. Там добавили, что в ходе реализации проекта не было нанесено вреда ни одной птице, поскольку использовались только те изделия, которые были доступны для свободной покупки.
В процессе разработки камуфляжной технологии для БПЛА ученые добились того, что дроны могут имитировать движение утиной лапы под водой. Это позволяет им не только грести, но и отталкиваться при подъеме в воздух. Создатели разработки подчеркивают, что ее применение направлено не на разведывательные миссии, а на изучение и наблюдение за дикой природой.
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