Прокуратура взяла на контроль уголовное дело о нападении собак на ребенка в ХМАО

В прокуратуре ХМАО начали проверку после нападения сати бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком травм в результате нападения бездомных собак. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — рассказали в telegram-канале окружной прокуратуры.
Сотрудники надзорного органа устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ответственность за отлов собак в Белом Яре лежит на администрации Сургутского района. Там агентству сообщили, что собак уже отловили и поместили в приюты. В прежнюю среду обитания их не вернут.
В районной мэрии также отметили, что скорее всего собаки мигрировали в поселок из других населенных пунктов, так как раньше в их там не видели. Сотрудники администрации находятся на связи с мамой ребенка.
«Регулярно проводим профилактические рейды по всей территории Сургутского района. Стаю до этого на территории Белого Яра не видели. Поэтому скорее всего собаки мигрировали из других населенных пунктов», — прокомментировали URA.RU в департаменте ЖКХ администрации Сургутского района.
Инцидент с нападением собак на ребенка в Белом Яре случился 9 ноября. Ребенок со множественными укусами попал в больницу. В СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по статье халатность.
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