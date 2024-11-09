09 ноября 2024

Прокуратура взяла на контроль уголовное дело о нападении собак на ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В надзорном органе организовали проверку по факту случившегося
В надзорном органе организовали проверку по факту случившегося Фото:

В прокуратуре ХМАО начали проверку после нападения сати бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком травм в результате нападения бездомных собак. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — рассказали в telegram-канале окружной прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ответственность за отлов собак в Белом Яре лежит на администрации Сургутского района. Там агентству сообщили, что собак уже отловили и поместили в приюты. В прежнюю среду обитания их не вернут.

В районной мэрии также отметили, что скорее всего собаки мигрировали в поселок из других населенных пунктов, так как раньше в их там не видели. Сотрудники администрации находятся на связи с мамой ребенка.

«Регулярно проводим профилактические рейды по всей территории Сургутского района. Стаю до этого на территории Белого Яра не видели. Поэтому скорее всего собаки мигрировали из других населенных пунктов», — прокомментировали URA.RU в департаменте ЖКХ администрации Сургутского района.

Инцидент с нападением собак на ребенка в Белом Яре случился 9 ноября. Ребенок со множественными укусами попал в больницу. В СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по статье халатность. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прокуратуре ХМАО начали проверку после нападения сати бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.  «Прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком травм в результате нападения бездомных собак. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — рассказали в telegram-канале окружной прокуратуры. Сотрудники надзорного органа устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ответственность за отлов собак в Белом Яре лежит на администрации Сургутского района. Там агентству сообщили, что собак уже отловили и поместили в приюты. В прежнюю среду обитания их не вернут. В районной мэрии также отметили, что скорее всего собаки мигрировали в поселок из других населенных пунктов, так как раньше в их там не видели. Сотрудники администрации находятся на связи с мамой ребенка. «Регулярно проводим профилактические рейды по всей территории Сургутского района. Стаю до этого на территории Белого Яра не видели. Поэтому скорее всего собаки мигрировали из других населенных пунктов», — прокомментировали URA.RU в департаменте ЖКХ администрации Сургутского района. Инцидент с нападением собак на ребенка в Белом Яре случился 9 ноября. Ребенок со множественными укусами попал в больницу. В СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по статье халатность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...