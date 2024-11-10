В Екатеринбурге сосед якобы около восьми лет мешает жить жителям дома на Малахитовом переулке (жилой район Вторчермет), стуча в двери и избивая жильцов. Об этом сообщили пострадавшие в соцсетях.
«Мужчина регулярно стучит в двери и бьет других жильцов. Якобы выходит из себя сосед именно в выходные, когда остается один. Это, утверждают жильцы, продолжается уже восемь лет. Соседи не раз вызывали полицию, но наказать нарушителя спокойствия так и не удалось», — передает telegram-канал «Четвертый канал».
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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