10 ноября 2024

В Екатеринбурге сосед годами кошмарит целый дом, стуча в двери и избивая жильцов. Видео

В Екатеринбурге сосед стучит в двери и бьет жильцов дома на Малахитовом переулке
© Служба новостей «URA.RU»
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Активизируется неадекватный сосед якобы в выходные (архивное фото)
Активизируется неадекватный сосед якобы в выходные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сосед якобы около восьми лет мешает жить жителям дома на Малахитовом переулке (жилой район Вторчермет), стуча в двери и избивая жильцов. Об этом сообщили пострадавшие в соцсетях.

«Мужчина регулярно стучит в двери и бьет других жильцов. Якобы выходит из себя сосед именно в выходные, когда остается один. Это, утверждают жильцы, продолжается уже восемь лет. Соседи не раз вызывали полицию, но наказать нарушителя спокойствия так и не удалось», — передает telegram-канал «Четвертый канал».

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге сосед якобы около восьми лет мешает жить жителям дома на Малахитовом переулке (жилой район Вторчермет), стуча в двери и избивая жильцов. Об этом сообщили пострадавшие в соцсетях. «Мужчина регулярно стучит в двери и бьет других жильцов. Якобы выходит из себя сосед именно в выходные, когда остается один. Это, утверждают жильцы, продолжается уже восемь лет. Соседи не раз вызывали полицию, но наказать нарушителя спокойствия так и не удалось», — передает telegram-канал «Четвертый канал». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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