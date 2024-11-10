В Каменске-Уральском поймали пьяного 15-летнего лихача. Видео

11 ноября 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Полицейские подтвердили опьянение подростка с помощью алкотестера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали 15-летнего подростка за рулем «семерки» Жигули, который ехал пьяным и не имел прав. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание экипажа ДПС привлек водитель автомобиля „ВАЗ 2107“, который двигался по дороге. Остановив юного водителя, полицейские установили, что молодому человеку 15 лет, который ввиду возраста права управления категорией „В“ не имеет. У подростка имелись явные признаки опьянения: невнятная речь, сильный запах алкоголя. При проведении освидетельствования прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — молодой человек был пьян», — говорится в сообщении. Инцидент произошел утром 10 ноября у дома № 66 на улице Калинина. Подросток взял автомобиль отца, пока его родители спали, и решил покататься, будучи пьяным. В отношении 15-летнего парня был составлен административный материал по первой части статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Сотрудники ГАИ направили материалы дела в отдел по делам несовершеннолетних для того, чтобы решить, привлекать ли родителей к ответственности. Автомобиль увезли на спецстоянку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали 15-летнего подростка за рулем «семерки» Жигули, который ехал пьяным и не имел прав. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание экипажа ДПС привлек водитель автомобиля „ВАЗ 2107“, который двигался по дороге. Остановив юного водителя, полицейские установили, что молодому человеку 15 лет, который ввиду возраста права управления категорией „В“ не имеет. У подростка имелись явные признаки опьянения: невнятная речь, сильный запах алкоголя. При проведении освидетельствования прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — молодой человек был пьян», — говорится в сообщении. Инцидент произошел утром 10 ноября у дома № 66 на улице Калинина. Подросток взял автомобиль отца, пока его родители спали, и решил покататься, будучи пьяным. В отношении 15-летнего парня был составлен административный материал по первой части статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Сотрудники ГАИ направили материалы дела в отдел по делам несовершеннолетних для того, чтобы решить, привлекать ли родителей к ответственности. Автомобиль увезли на спецстоянку.