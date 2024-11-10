Стало известно, когда похоронят пресс-секретаря певца Shaman

Пресс-секретаря певца Shaman похоронят 13 ноября

11 ноября 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), Антон Коробков-Землянский, скончавшийся в возрасте 40 лет, будет похоронен 13 ноября. Информацию об этом предоставил источник из близкого окружения Коробкова-Землянского. Новость по теме В Москве скончался Коробков-Землянский: как он стал пресс-секретарем SHAMAN’a, за что критиковал чиновников «Церемония прощания запланирована на среду. В настоящее время уточняется, на каком именно кладбище состоятся захоронения», — отметил источник в беседе с корреспондентом ТАСС. 10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), Антон Коробков-Землянский, скончавшийся в возрасте 40 лет, будет похоронен 13 ноября. Информацию об этом предоставил источник из близкого окружения Коробкова-Землянского. «Церемония прощания запланирована на среду. В настоящее время уточняется, на каком именно кладбище состоятся захоронения», — отметил источник в беседе с корреспондентом ТАСС. 10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря.