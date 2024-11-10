10 ноября 2024

Стало известно, когда похоронят пресс-секретаря певца Shaman

Пресс-секретаря певца Shaman похоронят 13 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского Фото:

Пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), Антон Коробков-Землянский, скончавшийся в возрасте 40 лет, будет похоронен 13 ноября. Информацию об этом предоставил источник из близкого окружения Коробкова-Землянского.

Новость по теме
В Москве скончался Коробков-Землянский: как он стал пресс-секретарем SHAMAN’a, за что критиковал чиновников

«Церемония прощания запланирована на среду. В настоящее время уточняется, на каком именно кладбище состоятся захоронения», — отметил источник в беседе с корреспондентом ТАСС.

10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), Антон Коробков-Землянский, скончавшийся в возрасте 40 лет, будет похоронен 13 ноября. Информацию об этом предоставил источник из близкого окружения Коробкова-Землянского. «Церемония прощания запланирована на среду. В настоящее время уточняется, на каком именно кладбище состоятся захоронения», — отметил источник в беседе с корреспондентом ТАСС. 10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...