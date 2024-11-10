Стало известно, когда похоронят пресс-секретаря певца Shaman

Пресс-секретарь артиста Shaman и руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), Антон Коробков-Землянский, скончавшийся в возрасте 40 лет, будет похоронен 13 ноября. Информацию об этом предоставил источник из близкого окружения Коробкова-Землянского.
«Церемония прощания запланирована на среду. В настоящее время уточняется, на каком именно кладбище состоятся захоронения», — отметил источник в беседе с корреспондентом ТАСС.
10 ноября стало известно о смерти Коробкова-Землянского. Причиной, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Shaman, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря.
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