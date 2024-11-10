В Свердловской области ожидается холодное начало недели с возможными морозами до -23 градусов в ночь с 12 на 13 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В начале наступившей недели Свердловская область будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся на Урал в тылу циклона, который движется уже по территории Сибири. При этом нельзя сказать, что в регионе ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ожидается близкой к норме, по северу и востоку на 1-2 градуса ниже нее. Лишь в ночь на среду, когда вовлеченная в систему циклона со стороны Якутии воздушная масса распространится на территорию Западной Сибири, по северу и востоку Свердловской области возможно кратковременное похолодание до -18, -23 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
11 ноября в регионе прогнозируется следующая погода: ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. А днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов.
В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, его скорость будет варьироваться в пределах 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -7, -9 градусов, днем ожидается от -4 до -8 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!