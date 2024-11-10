10 ноября 2024

Свердловчан ждет очень морозное начало недели

Синоптик Пулин: в Свердловской области временно похолодает до -23 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге 11 ноября возможен небольшой снег
В Екатеринбурге 11 ноября возможен небольшой снег Фото:

В Свердловской области ожидается холодное начало недели с возможными морозами до -23 градусов в ночь с 12 на 13 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В начале наступившей недели Свердловская область будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся на Урал в тылу циклона, который движется уже по территории Сибири. При этом нельзя сказать, что в регионе ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ожидается близкой к норме, по северу и востоку на 1-2 градуса ниже нее. Лишь в ночь на среду, когда вовлеченная в систему циклона со стороны Якутии воздушная масса распространится на территорию Западной Сибири, по северу и востоку Свердловской области возможно кратковременное похолодание до -18, -23 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

11 ноября в регионе прогнозируется следующая погода: ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. А днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов.

В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, его скорость будет варьироваться в пределах 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -7, -9 градусов, днем ожидается от -4 до -8 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области ожидается холодное начало недели с возможными морозами до -23 градусов в ночь с 12 на 13 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В начале наступившей недели Свердловская область будет расположена в холодной воздушной массе, распространившейся на Урал в тылу циклона, который движется уже по территории Сибири. При этом нельзя сказать, что в регионе ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ожидается близкой к норме, по северу и востоку на 1-2 градуса ниже нее. Лишь в ночь на среду, когда вовлеченная в систему циклона со стороны Якутии воздушная масса распространится на территорию Западной Сибири, по северу и востоку Свердловской области возможно кратковременное похолодание до -18, -23 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». 11 ноября в регионе прогнозируется следующая погода: ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. А днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, его скорость будет варьироваться в пределах 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -7, -9 градусов, днем ожидается от -4 до -8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...