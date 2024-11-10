10 ноября 2024

Курганская область вошла в топ-30 регионов по способности оплачивать ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Соотношение зарплат и ипотечных платежей в Курганской области составило 55%
Соотношение зарплат и ипотечных платежей в Курганской области составило 55% Фото:

Курганская область заняла 25 место из 85 в рейтинге соотношения ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году. Об этом говорится в инфографике.

«Курганская область: 25 место. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 55%. Размер ипотечного платежа: 55,8 тысяч рублей. Средний размер кредита: 2,6 миллионов рублей», — указано в инфографике РИА Новости.

Самым благоприятным стало соотношение ипотечного платежа к средней зарплате в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Последнее место в рейтинге заняла республика Калмыкия.

Сообщалось, что курганцам становится крайне сложно получить ипотеку. Банки стали пристальнее рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.

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Курганская область заняла 25 место из 85 в рейтинге соотношения ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году. Об этом говорится в инфографике. «Курганская область: 25 место. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 55%. Размер ипотечного платежа: 55,8 тысяч рублей. Средний размер кредита: 2,6 миллионов рублей», — указано в инфографике РИА Новости. Самым благоприятным стало соотношение ипотечного платежа к средней зарплате в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Последнее место в рейтинге заняла республика Калмыкия. Сообщалось, что курганцам становится крайне сложно получить ипотеку. Банки стали пристальнее рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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