Курганская область вошла в топ-30 регионов по способности оплачивать ипотеку

Курганская область заняла 25 место из 85 в рейтинге соотношения ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году. Об этом говорится в инфографике.
«Курганская область: 25 место. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 55%. Размер ипотечного платежа: 55,8 тысяч рублей. Средний размер кредита: 2,6 миллионов рублей», — указано в инфографике РИА Новости.
Самым благоприятным стало соотношение ипотечного платежа к средней зарплате в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Последнее место в рейтинге заняла республика Калмыкия.
Сообщалось, что курганцам становится крайне сложно получить ипотеку. Банки стали пристальнее рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!