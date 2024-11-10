10 ноября 2024

Пермяки забронировали почти все загородное жилье на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на загородные дома к праздникам взлетели в два раза
Цены на загородные дома к праздникам взлетели в два раза Фото:

Жители Пермского края массово забронировали глемпинги, загородные дома и коттеджи. Свободного загородного жилья к Новому году практически не осталось, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники.

«Большая часть пермяков для празднования выбирают загородные коттеджи. Дома и коттеджи активнее всего бронировали в Губахе и Усть-Качке. Ценник за сутки в среднем составляет 11,5 тысяч рублей», — пишет издание.

Спрос на аренду загородной недвижимости в новогодние праздники вырос до 30% по сравнению с прошлым годом. Большая часть домов забронированы пермяками еще в августе.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово раскупили путевки в санатории на Новый год. На самые популярные курорты места раскупили еще летом.

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Жители Пермского края массово забронировали глемпинги, загородные дома и коттеджи. Свободного загородного жилья к Новому году практически не осталось, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники. «Большая часть пермяков для празднования выбирают загородные коттеджи. Дома и коттеджи активнее всего бронировали в Губахе и Усть-Качке. Ценник за сутки в среднем составляет 11,5 тысяч рублей», — пишет издание. Спрос на аренду загородной недвижимости в новогодние праздники вырос до 30% по сравнению с прошлым годом. Большая часть домов забронированы пермяками еще в августе. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово раскупили путевки в санатории на Новый год. На самые популярные курорты места раскупили еще летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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