Пермяки забронировали почти все загородное жилье на Новый год

Жители Пермского края массово забронировали глемпинги, загородные дома и коттеджи. Свободного загородного жилья к Новому году практически не осталось, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники.
«Большая часть пермяков для празднования выбирают загородные коттеджи. Дома и коттеджи активнее всего бронировали в Губахе и Усть-Качке. Ценник за сутки в среднем составляет 11,5 тысяч рублей», — пишет издание.
Спрос на аренду загородной недвижимости в новогодние праздники вырос до 30% по сравнению с прошлым годом. Большая часть домов забронированы пермяками еще в августе.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки массово раскупили путевки в санатории на Новый год. На самые популярные курорты места раскупили еще летом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!