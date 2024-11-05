Пермяки массово раскупили путевки в санатории на Новый год

В санаториях Пермского края практически не осталось путевок на празднование Нового года. На курорты «Ключи», «Демидково» и «Оленья застава» места начали раскупить еще летом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах санаториев.
«Места на новогодние праздники уже все распроданы. В саму новогоднюю ночь у нас традиционно пройдут мероприятия на трех площадках. Отдыхающие могут выбрать одну из них. Также в дни зимних каникул состоятся уличные гулянья для детей. Программа еще составляется и будет опубликована на сайте», — рассказали на курорте «Ключи» корреспонденту агентства.
В санатории «Демидково» сообщили, что новогодняя программа также будет, но подробности не уточнили. Путевок на время каникул в продаже уже нет. Также все места на встречу Нового года забронированы в санатории «Оленья застава». Но здесь есть в продаже путевки после 3 января. Так, двухместный номер на неделю с 3 по 9 января 2025 года стоит от 85,8 тысячи рублей на двоих. В цену включены проживание, питание, лечение и развлекательная программа.
Несколько мест на празднование новогодней ночи есть в санатории «Усть-Качка». Здесь стоимость путевок на семь дней начинается от 111 тысяч рублей на двоих. Заехать можно 30 декабря или позже. В цену включены проживание, питание и лечение. Банкет в честь Нового года 31 декабря оплачивается отдельно — от 7 тысяч рублей для взрослых и от 3,5 тысячи рублей для детей.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермском санатории «Усть-Качка» появится аквапарк. Проект планируют завершить в 2027 году. Также пермские курорты стали одними из самых популярных в Приволжском федеральном округе.
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