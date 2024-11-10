«Страна.ua»: Помпео должен был стать украинским агентом в команде Трампа

11 ноября 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Трамп отказался взять к себе в команду сторонника Украины Пампео Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Власти Украины рассматривали возможность использовать бывшего государственного секретаря США Майка Помпео для продвижения своих интересов в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Страна.ua», отмечая, что Помпео видели как ключевую фигуру в команде Трампа. «На Помпео надеялись, что он окажется одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы», — указали в статье «Страна.ua». Это подчеркивает стремление Украины налаживать связи на высшем уровне в США для решения важных государственных вопросов. Однако планы Киева не удалось реализовать. По информации издания, Майк Помпео был включен в состав наблюдательного совета украинской компании «Киевстар» в прошлом году, но, после того как Трамп отказался включать его имя в список кандидатов на посты в новом правительстве, эти планы провалились. В статье также упоминается, что в окружении Трампа существует группа, которая выступает против президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Трамп принял решение не включать в состав своего будущего кабинета бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Помпео ранее высказывал критику в адрес действующего президента Джо Байдена за его недостаточную поддержку Украины. Кроме того, лидер, одержавший победу на выборах, объявил о том, что не намерен включать в администрацию бывшую представительницу страны в ООН, Ники Хейли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины рассматривали возможность использовать бывшего государственного секретаря США Майка Помпео для продвижения своих интересов в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Страна.ua», отмечая, что Помпео видели как ключевую фигуру в команде Трампа. «На Помпео надеялись, что он окажется одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы», — указали в статье «Страна.ua». Это подчеркивает стремление Украины налаживать связи на высшем уровне в США для решения важных государственных вопросов. Однако планы Киева не удалось реализовать. По информации издания, Майк Помпео был включен в состав наблюдательного совета украинской компании «Киевстар» в прошлом году, но, после того как Трамп отказался включать его имя в список кандидатов на посты в новом правительстве, эти планы провалились. В статье также упоминается, что в окружении Трампа существует группа, которая выступает против президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Трамп принял решение не включать в состав своего будущего кабинета бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Помпео ранее высказывал критику в адрес действующего президента Джо Байдена за его недостаточную поддержку Украины. Кроме того, лидер, одержавший победу на выборах, объявил о том, что не намерен включать в администрацию бывшую представительницу страны в ООН, Ники Хейли.