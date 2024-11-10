В филиале курганского медколледжа впервые за 25 лет сменился директор. Скрин

11 ноября 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Директором стала Валерия Зуева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа сменился директор. Должность руководителя заняла Валерия Зуева, сообщили в учебном заведении. Ранее на протяжении 25 лет директором был Григорий Гашев. «Руководство колледжа. Директор Шадринского филиала: Зуева Валерия Андреевна», — указано на сайте учебного заведения. Ранее эту должность занимал Григорий Гашев. Он ушел на пенсию спустя 25 лет руководства колледжем, сообщили в группе Шадринского филиала в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что при Григории Григорьевиче медучилищу был присвоен статус колледжа, а его знания и навыки, полученные в армии, помогли ему применить уникальные подходы в обучении студентов. Новым директором стала Валерия Зуева Скрин сайта КБМК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа сменился директор. Должность руководителя заняла Валерия Зуева, сообщили в учебном заведении. Ранее на протяжении 25 лет директором был Григорий Гашев. «Руководство колледжа. Директор Шадринского филиала: Зуева Валерия Андреевна», — указано на сайте учебного заведения. Ранее эту должность занимал Григорий Гашев. Он ушел на пенсию спустя 25 лет руководства колледжем, сообщили в группе Шадринского филиала в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что при Григории Григорьевиче медучилищу был присвоен статус колледжа, а его знания и навыки, полученные в армии, помогли ему применить уникальные подходы в обучении студентов.