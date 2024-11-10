10 ноября 2024

В филиале курганского медколледжа впервые за 25 лет сменился директор. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Директором стала Валерия Зуева Фото:

В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа сменился директор. Должность руководителя заняла Валерия Зуева, сообщили в учебном заведении. Ранее на протяжении 25 лет директором был Григорий Гашев.

«Руководство колледжа. Директор Шадринского филиала: Зуева Валерия Андреевна», — указано на сайте учебного заведения.

Ранее эту должность занимал Григорий Гашев. Он ушел на пенсию спустя 25 лет руководства колледжем, сообщили в группе Шадринского филиала в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что при Григории Григорьевиче медучилищу был присвоен статус колледжа, а его знания и навыки, полученные в армии, помогли ему применить уникальные подходы в обучении студентов.

Новым директором стала Валерия Зуева
Новым директором стала Валерия Зуева

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В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа сменился директор. Должность руководителя заняла Валерия Зуева, сообщили в учебном заведении. Ранее на протяжении 25 лет директором был Григорий Гашев. «Руководство колледжа. Директор Шадринского филиала: Зуева Валерия Андреевна», — указано на сайте учебного заведения. Ранее эту должность занимал Григорий Гашев. Он ушел на пенсию спустя 25 лет руководства колледжем, сообщили в группе Шадринского филиала в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что при Григории Григорьевиче медучилищу был присвоен статус колледжа, а его знания и навыки, полученные в армии, помогли ему применить уникальные подходы в обучении студентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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