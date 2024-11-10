В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа сменился директор. Должность руководителя заняла Валерия Зуева, сообщили в учебном заведении. Ранее на протяжении 25 лет директором был Григорий Гашев.
«Руководство колледжа. Директор Шадринского филиала: Зуева Валерия Андреевна», — указано на сайте учебного заведения.
Ранее эту должность занимал Григорий Гашев. Он ушел на пенсию спустя 25 лет руководства колледжем, сообщили в группе Шадринского филиала в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что при Григории Григорьевиче медучилищу был присвоен статус колледжа, а его знания и навыки, полученные в армии, помогли ему применить уникальные подходы в обучении студентов.
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