Возможность родить ребенка проверили более 45 тысяч челябинцев

Жители Челябинской области проходят исследование репродуктивного здоровья. Проверить фертильность решились более 45 тысяч человек.
«В регионе к концу октября были охвачены диспансеризацией репродуктивного здоровья 45,5 тысячи человек. Это 10,7 тысячи мужчин и 34,7 тысячи женщин», — пишет газета «Коммерсант».
Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в сентябре челябинские страховые компании обзванивали жительниц города с предложением пройти диспансеризацию. В регионе также подняли возраст подлежащих скринингу мужчин до 60 с 49 лет, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ.
Как ранее сообщало URA.RU, врач-репродуктолог Александра Заруднева назвала лишний вес в подростковом возрасте возможной причиной последующего бесплодия. По ее словам, если у девочки были такие проблемы, то может развиться инсулиновая резистентность или сахарный диабет, которые негативно сказываются на репродуктивной системе.
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