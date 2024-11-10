10 ноября 2024

Возможность родить ребенка проверили более 45 тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, узи, стационар, медицина, клиника, ультразвуковое исследование
Жители Челябинской области проверили возможность родить детей в рамках диспансеризации Фото:

Жители Челябинской области проходят исследование репродуктивного здоровья. Проверить фертильность решились более 45 тысяч человек.

«В регионе к концу октября были охвачены диспансеризацией репродуктивного здоровья 45,5 тысячи человек. Это 10,7 тысячи мужчин и 34,7 тысячи женщин», — пишет газета «Коммерсант».

Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в сентябре челябинские страховые компании обзванивали жительниц города с предложением пройти диспансеризацию. В регионе также подняли возраст подлежащих скринингу мужчин до 60 с 49 лет, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ.

Как ранее сообщало URA.RU, врач-репродуктолог Александра Заруднева назвала лишний вес в подростковом возрасте возможной причиной последующего бесплодия. По ее словам, если у девочки были такие проблемы, то может развиться инсулиновая резистентность или сахарный диабет, которые негативно сказываются на репродуктивной системе.

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Жители Челябинской области проходят исследование репродуктивного здоровья. Проверить фертильность решились более 45 тысяч человек. «В регионе к концу октября были охвачены диспансеризацией репродуктивного здоровья 45,5 тысячи человек. Это 10,7 тысячи мужчин и 34,7 тысячи женщин», — пишет газета «Коммерсант». Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в сентябре челябинские страховые компании обзванивали жительниц города с предложением пройти диспансеризацию. В регионе также подняли возраст подлежащих скринингу мужчин до 60 с 49 лет, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ. Как ранее сообщало URA.RU, врач-репродуктолог Александра Заруднева назвала лишний вес в подростковом возрасте возможной причиной последующего бесплодия. По ее словам, если у девочки были такие проблемы, то может развиться инсулиновая резистентность или сахарный диабет, которые негативно сказываются на репродуктивной системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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