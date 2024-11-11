Telegraph: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары по РФ

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Макрон попытается в последний раз повлиять на решения Байдена по Украине
Макрон попытается в последний раз повлиять на решения Байдена по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине использование британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

«Британский и французский лидеры обсудят возможность убедить Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России», — говорится в статье издания. Согласно информации от источников, предполагается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон разработают последний план действий, направленный на препятствие инициативе избранного президента США Дональда Трампа по сокращению американской поддержки Украины.

По данным Telegraph, в контексте этих переговоров в Лондоне надеются использовать оставшееся время до окончания президентского срока Байдена как можно более эффективно. В Уайт-Холле рассчитывают, что такое решение Байдена войдет в его внешнеполитическое наследие, несмотря на возможные последствия для двусторонних отношений с будущей администрацией США. Однако Трамп может рассмотреть данные действия как потенциальную угрозу внешней политике Соединенных Штатов. Это, возможно, вызовет у него негативную реакцию и создаст риск для двусторонних отношений еще до того, как он официально займет свою должность.

Ранее французское правительство объявило о своем решении передать Украине новую партию крылатых ракет SCALP для проведения ударов по целям за линией фронта. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. В свою очередь, глава Харьковской области Виталий Ганчев утверждал, что Украина получила разрешение на применение дальнобойного вооружения НАТО для осуществления операций против России, и в настоящее время ведется работа над механизмами поставок такого вооружения. Вопрос оказания подобной военной помощи продолжает обсуждаться среди западных лидеров.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине использование британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве. «Британский и французский лидеры обсудят возможность убедить Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России», — говорится в статье издания. Согласно информации от источников, предполагается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон разработают последний план действий, направленный на препятствие инициативе избранного президента США Дональда Трампа по сокращению американской поддержки Украины. По данным Telegraph, в контексте этих переговоров в Лондоне надеются использовать оставшееся время до окончания президентского срока Байдена как можно более эффективно. В Уайт-Холле рассчитывают, что такое решение Байдена войдет в его внешнеполитическое наследие, несмотря на возможные последствия для двусторонних отношений с будущей администрацией США. Однако Трамп может рассмотреть данные действия как потенциальную угрозу внешней политике Соединенных Штатов. Это, возможно, вызовет у него негативную реакцию и создаст риск для двусторонних отношений еще до того, как он официально займет свою должность. Ранее французское правительство объявило о своем решении передать Украине новую партию крылатых ракет SCALP для проведения ударов по целям за линией фронта. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. В свою очередь, глава Харьковской области Виталий Ганчев утверждал, что Украина получила разрешение на применение дальнобойного вооружения НАТО для осуществления операций против России, и в настоящее время ведется работа над механизмами поставок такого вооружения. Вопрос оказания подобной военной помощи продолжает обсуждаться среди западных лидеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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