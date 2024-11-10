Франция намерена поставить Украине новую партию ракет SCALP

Франция планирует осуществить Украине поставку новой партии ракет SCALP, которые предназначены для нанесения ударов за пределами линии фронта. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP», — передает слова Лекорню газета Le Journal du Dimanche. Он добавил, что также Киеву будут поставлены ракеты Mistral.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Украина получила разрешение на использование дальнобойного вооружения НАТО для ударов по России, и сейчас прорабатываются механизмы его поставок. Обсуждения среди западных политиков по этому вопросу продолжаются.
Одним из таких вооружений являются ракеты SCALP, которые не требуют контроля в полете и обладают высокой точностью благодаря инерциальной навигации и системе самонастройки. С лета 2023 года Франция начала передачу Украине 40 ракет SCALP, а также истребителей Mirage 2000-5, которые могут их нести. Министр обороны Франции уточнял, что это старая техника, которую страна заменяет новой, передает RT.
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