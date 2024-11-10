10 ноября 2024

Жена убитого пермского следователя рассказала об отношениях в семье

Убитый пермский следователь отбирал детей у бывшей жены
© Служба новостей «URA.RU»
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Середкин мог разбить бытовую технику, если ему что-то не нравилось
Середкин мог разбить бытовую технику, если ему что-то не нравилось Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

Бывшая жена руководителя Свердловского районного отдела следственного комитета Пермского края Евгения Середкина, которого зарубил топором росгвардеец Алексей Головин, рассказала об отношениях в семье. По словам Елены, муж часто бывал не в духе, и устраивал дома скандалы.

«У нас дома было сломано все, вся бытовая техника. Я, допустим, приготовлю что-нибудь в мультиварке, ему не понравится, он может сломать мультиварку», — передает 59.ru слова Елены Середкиной.

Также она рассказала, что после развода Середкин запер ее в квартире и изрезал вещи, чтобы жена не ушла. После того как Елена начала встречаться с Головиным, бывший муж при детях ее оскорблял. Женщина отметила, что писала заявление в полицию и обращалась в следственный комитет, но помощи не получила. При этом после обращения в правоохранительные органы Середкин забрал у нее детей и не давал с ними видится.

Ранее URA.RU рассказало, что 9 сентября 2024 года Евгений Середкин был убит. В его смерти обвинили Алексея Головкина. По версии следствия, Головкин зарубил Середкина топором из-за ревности.

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Бывшая жена руководителя Свердловского районного отдела следственного комитета Пермского края Евгения Середкина, которого зарубил топором росгвардеец Алексей Головин, рассказала об отношениях в семье. По словам Елены, муж часто бывал не в духе, и устраивал дома скандалы. «У нас дома было сломано все, вся бытовая техника. Я, допустим, приготовлю что-нибудь в мультиварке, ему не понравится, он может сломать мультиварку», — передает 59.ru слова Елены Середкиной. Также она рассказала, что после развода Середкин запер ее в квартире и изрезал вещи, чтобы жена не ушла. После того как Елена начала встречаться с Головиным, бывший муж при детях ее оскорблял. Женщина отметила, что писала заявление в полицию и обращалась в следственный комитет, но помощи не получила. При этом после обращения в правоохранительные органы Середкин забрал у нее детей и не давал с ними видится. Ранее URA.RU рассказало, что 9 сентября 2024 года Евгений Середкин был убит. В его смерти обвинили Алексея Головкина. По версии следствия, Головкин зарубил Середкина топором из-за ревности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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