Жена убитого пермского следователя рассказала об отношениях в семье

Бывшая жена руководителя Свердловского районного отдела следственного комитета Пермского края Евгения Середкина, которого зарубил топором росгвардеец Алексей Головин, рассказала об отношениях в семье. По словам Елены, муж часто бывал не в духе, и устраивал дома скандалы.
«У нас дома было сломано все, вся бытовая техника. Я, допустим, приготовлю что-нибудь в мультиварке, ему не понравится, он может сломать мультиварку», — передает 59.ru слова Елены Середкиной.
Также она рассказала, что после развода Середкин запер ее в квартире и изрезал вещи, чтобы жена не ушла. После того как Елена начала встречаться с Головиным, бывший муж при детях ее оскорблял. Женщина отметила, что писала заявление в полицию и обращалась в следственный комитет, но помощи не получила. При этом после обращения в правоохранительные органы Середкин забрал у нее детей и не давал с ними видится.
Ранее URA.RU рассказало, что 9 сентября 2024 года Евгений Середкин был убит. В его смерти обвинили Алексея Головкина. По версии следствия, Головкин зарубил Середкина топором из-за ревности.
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