10 ноября 2024
09 ноября 2024

На Тюмень надвигаются 15-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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11 ноября ожидается гололед и порывы ветра до 16 м/с
11 ноября ожидается гололед и порывы ветра до 16 м/с Фото:

В Тюменской области 12 и 13 ноября похолодает до -15 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На протяжении недели также будет идти снег.

«На юге Тюменской области ночью 12 ноября температура воздуха опустится до -15 градусов, днем поднимется до -11. Местами небольшой снег. 13 ноября днем местами температура воздуха будет -15 градусов. Ветер 7-12 м/с », — указано на сайте метеосервиса.

11 ноября ожидается гололед и снег. Местами порывы ветра будут достигать 16 м/с .

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В Тюменской области 12 и 13 ноября похолодает до -15 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На протяжении недели также будет идти снег. «На юге Тюменской области ночью 12 ноября температура воздуха опустится до -15 градусов, днем поднимется до -11. Местами небольшой снег. 13 ноября днем местами температура воздуха будет -15 градусов. Ветер 7-12 м/с », — указано на сайте метеосервиса. 11 ноября ожидается гололед и снег. Местами порывы ветра будут достигать 16 м/с .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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