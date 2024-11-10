На Тюмень надвигаются 15-градусные морозы

11 ноября ожидается гололед и порывы ветра до 16 м/с
В Тюменской области 12 и 13 ноября похолодает до -15 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На протяжении недели также будет идти снег.
«На юге Тюменской области ночью 12 ноября температура воздуха опустится до -15 градусов, днем поднимется до -11. Местами небольшой снег. 13 ноября днем местами температура воздуха будет -15 градусов. Ветер 7-12 м/с », — указано на сайте метеосервиса.
11 ноября ожидается гололед и снег. Местами порывы ветра будут достигать 16 м/с .
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