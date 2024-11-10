В Челябинске под отключение воды попадут 138 домов

В Металлургическом районе Челябинска 12 ноября водоснабжение из-за аварии отключат в 138 жилых дома, 22 из которых частные. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии отчитал вице-мэра Александра Астахова за незаблаговременное информирование жителей, передает корреспондент URA.RU.
«Вот и вся открытость наша: если у нас есть об этом информация, почему бы не сообщать ее первыми? Людей нужно информировать заблаговременно. Давайте так: у нас в среднем рабочий день начинается не с 8:00, а с 9:00, оптимальный график рассмотрите для отключения», — заявил Лошкин.
Под отключение попадет 116 многоквартирных дома и 22 частных. Кроме того, без воды останутся 14 соцучреждений и 34 административных здания.
Аварийные отключения изначально были запланированы в 8:00. Однако Лошкин отметил, что жителям необходима возможность собраться на работу и учебу, кому-то успеть набрать воду. Сити-менеджер подчеркнул, недоговаривать об аварийных ситуациях или сообщать об отключениях в последний момент неприемлемо. Астахов уточнил, что водоснабжение вернется в дома челябинцев к вечеру 12 ноября.
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