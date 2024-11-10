10 ноября 2024

В Челябинске под отключение воды попадут 138 домов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев просят заранее запастись водой
Челябинцев просят заранее запастись водой Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 12 ноября водоснабжение из-за аварии отключат в 138 жилых дома, 22 из которых частные. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии отчитал вице-мэра Александра Астахова за незаблаговременное информирование жителей, передает корреспондент URA.RU.

«Вот и вся открытость наша: если у нас есть об этом информация, почему бы не сообщать ее первыми? Людей нужно информировать заблаговременно. Давайте так: у нас в среднем рабочий день начинается не с 8:00, а с 9:00, оптимальный график рассмотрите для отключения», — заявил Лошкин.

Под отключение попадет 116 многоквартирных дома и 22 частных. Кроме того, без воды останутся 14 соцучреждений и 34 административных здания. 

Аварийные отключения изначально были запланированы в 8:00. Однако Лошкин отметил, что жителям необходима возможность собраться на работу и учебу, кому-то успеть набрать воду. Сити-менеджер подчеркнул, недоговаривать об аварийных ситуациях или сообщать об отключениях в последний момент неприемлемо. Астахов уточнил, что водоснабжение вернется в дома челябинцев к вечеру 12 ноября. 

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В Металлургическом районе Челябинска 12 ноября водоснабжение из-за аварии отключат в 138 жилых дома, 22 из которых частные. Врио главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии отчитал вице-мэра Александра Астахова за незаблаговременное информирование жителей, передает корреспондент URA.RU. «Вот и вся открытость наша: если у нас есть об этом информация, почему бы не сообщать ее первыми? Людей нужно информировать заблаговременно. Давайте так: у нас в среднем рабочий день начинается не с 8:00, а с 9:00, оптимальный график рассмотрите для отключения», — заявил Лошкин. Под отключение попадет 116 многоквартирных дома и 22 частных. Кроме того, без воды останутся 14 соцучреждений и 34 административных здания.  Аварийные отключения изначально были запланированы в 8:00. Однако Лошкин отметил, что жителям необходима возможность собраться на работу и учебу, кому-то успеть набрать воду. Сити-менеджер подчеркнул, недоговаривать об аварийных ситуациях или сообщать об отключениях в последний момент неприемлемо. Астахов уточнил, что водоснабжение вернется в дома челябинцев к вечеру 12 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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