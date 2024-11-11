ФСБ опубликовала видео о срыве операции Киева по угону вертолета РЭБ

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Украинская разведка пыталась угнать российский вертолет
Украинская разведка пыталась угнать российский вертолет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ФСБ опубликовала видео, демонстрирующее предотвращение попытки угона вертолета Ми-8МТПР-1 радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВКС РФ. На кадрах зафиксирован сам вертолет и показания летчика о попытке вербовки со стороны украинской разведки.

«ФСБ опубликовала кадры о пресечении операции военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ», — пишет ТАСС. В дополнение к сведениям об угоне, ведомство также проинформировало о действиях российской контрразведки, которая смогла выявить позиции украинских сил ПВО и места дислокации подразделений ВСУ.

Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, направленной на угон вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 ВКС России. Украинская сторона предприняла неудачные попытки вербовки пилота вертолета. В рамках обширных контрразведывательных операций, направленных на предотвращение угона воздушного судна, удалось не только предотвратить непосредственную опасность, но и собрать информацию, которая существенно улучшила эффективность ведения боевых действий российскими войсками.

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ФСБ опубликовала видео, демонстрирующее предотвращение попытки угона вертолета Ми-8МТПР-1 радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВКС РФ. На кадрах зафиксирован сам вертолет и показания летчика о попытке вербовки со стороны украинской разведки. «ФСБ опубликовала кадры о пресечении операции военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ», — пишет ТАСС. В дополнение к сведениям об угоне, ведомство также проинформировало о действиях российской контрразведки, которая смогла выявить позиции украинских сил ПВО и места дислокации подразделений ВСУ. Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, направленной на угон вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 ВКС России. Украинская сторона предприняла неудачные попытки вербовки пилота вертолета. В рамках обширных контрразведывательных операций, направленных на предотвращение угона воздушного судна, удалось не только предотвратить непосредственную опасность, но и собрать информацию, которая существенно улучшила эффективность ведения боевых действий российскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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