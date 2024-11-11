ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ

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ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону вертолета Ми-8
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону вертолета Ми-8 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ФСБ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 ВКС России. Действия контрразведки не только предотвратили угон, но и обеспечили получение важной информации о позициях украинской ПВО и местах дислокации подразделений ВСУ.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России... В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Украиная сторона безуспешно пыталась завербовать российского летчика. Операция по предотвращению угона вертолета была частью широкомасштабных контрразведывательных мер, в ходе которых удалось не только нейтрализовать непосредственную угрозу, но и получить данные, значительно повысившие эффективность боевых действий российских войск.

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ФСБ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 ВКС России. Действия контрразведки не только предотвратили угон, но и обеспечили получение важной информации о позициях украинской ПВО и местах дислокации подразделений ВСУ. «Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России... В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Украиная сторона безуспешно пыталась завербовать российского летчика. Операция по предотвращению угона вертолета была частью широкомасштабных контрразведывательных мер, в ходе которых удалось не только нейтрализовать непосредственную угрозу, но и получить данные, значительно повысившие эффективность боевых действий российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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