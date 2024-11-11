ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ

ФСБ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 ВКС России. Действия контрразведки не только предотвратили угон, но и обеспечили получение важной информации о позициях украинской ПВО и местах дислокации подразделений ВСУ.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России... В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Украиная сторона безуспешно пыталась завербовать российского летчика. Операция по предотвращению угона вертолета была частью широкомасштабных контрразведывательных мер, в ходе которых удалось не только нейтрализовать непосредственную угрозу, но и получить данные, значительно повысившие эффективность боевых действий российских войск.
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