Федеральный застройщик займется комплексным развитием территорий в Пермском крае

Федеральный застройщик «Девелопмнет-Юг» планирует заниматься комплексным развитием территорий (КРТ) в Пермском крае. Для этого в пермском филиале девелопера сменились учредители.
«Данные изменения связаны с подготовкой обществ для дальнейшего возможного участия в проектах комплексного развития территории (КРТ). Бенефициары не поменялись. Доли стандартно находятся в залоге у банков в рамках проектного финансирования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителей застройщика.
Застройщик «Девелопмент-Юг» занимается строительством жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива, «Мы» в деревне Кондратово и «Юг на Беляева» в Индустриальном районе Перми. Весной 2024 года девелопер принимал участие в торгах на освоение территории у ДКЖ, но проиграл компании «Кортрос».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!