10 ноября 2024

Федеральный застройщик займется комплексным развитием территорий в Пермском крае

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«Девелопмнет-Юг» примет участие в проектах КРТ
«Девелопмнет-Юг» примет участие в проектах КРТ Фото:

Федеральный застройщик «Девелопмнет-Юг» планирует заниматься комплексным развитием территорий (КРТ) в Пермском крае. Для этого в пермском филиале девелопера сменились учредители.

«Данные изменения связаны с подготовкой обществ для дальнейшего возможного участия в проектах комплексного развития территории (КРТ). Бенефициары не поменялись. Доли стандартно находятся в залоге у банков в рамках проектного финансирования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителей застройщика.

Застройщик «Девелопмент-Юг» занимается строительством жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива, «Мы» в деревне Кондратово и «Юг на Беляева» в Индустриальном районе Перми. Весной 2024 года девелопер принимал участие в торгах на освоение территории у ДКЖ, но проиграл компании «Кортрос».

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Федеральный застройщик «Девелопмнет-Юг» планирует заниматься комплексным развитием территорий (КРТ) в Пермском крае. Для этого в пермском филиале девелопера сменились учредители. «Данные изменения связаны с подготовкой обществ для дальнейшего возможного участия в проектах комплексного развития территории (КРТ). Бенефициары не поменялись. Доли стандартно находятся в залоге у банков в рамках проектного финансирования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителей застройщика. Застройщик «Девелопмент-Юг» занимается строительством жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива, «Мы» в деревне Кондратово и «Юг на Беляева» в Индустриальном районе Перми. Весной 2024 года девелопер принимал участие в торгах на освоение территории у ДКЖ, но проиграл компании «Кортрос».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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