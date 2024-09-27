В Перми собираются построить самое высокое здание в городе

В Перми застройщик района ДКЖ планирует построить башню высотой 150 метров

28 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Здание собираются сделать жилым Фото: Размик Закарян © URA.RU Московский девелопер «Кортрос», занимающийся комплексным развитием микрорайона ДКЖ в Перми, собирается включить в состав будущего квартала башню высотой 150 метров. По словам гендиректора компании Станислава Киселева, сейчас проводится работа по уточнению высотных ограничений для микрорайона. Если проект будут реализован, 50-этажный дом станет самым высоким зданием в городе. «Башня будет жилой. Изначально рассчитывали, что ее высота составит 105 метром. Но потом увидели потенциал увеличения высотности до 150. Сейчас уточняются вопросы по наличию высотных ограничений для данной территории», — на заявление Станислава Киселева ссылается «Коммерсант-Прикамья». Застройщик весной на торгах выиграл право комплексного развития микрорайона ДКЖ. «Кортрос» собирается построить порядка 230 тысяч квадратных метров недвижимости и необходимые инфраструктурные объекты. Проект планируют реализовать за восемь лет. На эти цели будет потрачено свыше 25 млрд рублей. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, территория будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский девелопер «Кортрос», занимающийся комплексным развитием микрорайона ДКЖ в Перми, собирается включить в состав будущего квартала башню высотой 150 метров. По словам гендиректора компании Станислава Киселева, сейчас проводится работа по уточнению высотных ограничений для микрорайона. Если проект будут реализован, 50-этажный дом станет самым высоким зданием в городе. «Башня будет жилой. Изначально рассчитывали, что ее высота составит 105 метром. Но потом увидели потенциал увеличения высотности до 150. Сейчас уточняются вопросы по наличию высотных ограничений для данной территории», — на заявление Станислава Киселева ссылается «Коммерсант-Прикамья». Застройщик весной на торгах выиграл право комплексного развития микрорайона ДКЖ. «Кортрос» собирается построить порядка 230 тысяч квадратных метров недвижимости и необходимые инфраструктурные объекты. Проект планируют реализовать за восемь лет. На эти цели будет потрачено свыше 25 млрд рублей. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, территория будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды.