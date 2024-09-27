27 сентября 2024

В Перми собираются построить самое высокое здание в городе

В Перми застройщик района ДКЖ планирует построить башню высотой 150 метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , строительный кран, строительная площадка, стройка, стройплощадка
Здание собираются сделать жилым Фото:

Московский девелопер «Кортрос», занимающийся комплексным развитием микрорайона ДКЖ в Перми, собирается включить в состав будущего квартала башню высотой 150 метров. По словам гендиректора компании Станислава Киселева, сейчас проводится работа по уточнению высотных ограничений для микрорайона. Если проект будут реализован, 50-этажный дом станет самым высоким зданием в городе.

«Башня будет жилой. Изначально рассчитывали, что ее высота составит 105 метром. Но потом увидели потенциал увеличения высотности до 150. Сейчас уточняются вопросы по наличию высотных ограничений для данной территории», — на заявление Станислава Киселева ссылается «Коммерсант-Прикамья».

Застройщик весной на торгах выиграл право комплексного развития микрорайона ДКЖ. «Кортрос» собирается построить порядка 230 тысяч квадратных метров недвижимости и необходимые инфраструктурные объекты. Проект планируют реализовать за восемь лет. На эти цели будет потрачено свыше 25 млрд рублей. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, территория будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды.

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Московский девелопер «Кортрос», занимающийся комплексным развитием микрорайона ДКЖ в Перми, собирается включить в состав будущего квартала башню высотой 150 метров. По словам гендиректора компании Станислава Киселева, сейчас проводится работа по уточнению высотных ограничений для микрорайона. Если проект будут реализован, 50-этажный дом станет самым высоким зданием в городе. «Башня будет жилой. Изначально рассчитывали, что ее высота составит 105 метром. Но потом увидели потенциал увеличения высотности до 150. Сейчас уточняются вопросы по наличию высотных ограничений для данной территории», — на заявление Станислава Киселева ссылается «Коммерсант-Прикамья». Застройщик весной на торгах выиграл право комплексного развития микрорайона ДКЖ. «Кортрос» собирается построить порядка 230 тысяч квадратных метров недвижимости и необходимые инфраструктурные объекты. Проект планируют реализовать за восемь лет. На эти цели будет потрачено свыше 25 млрд рублей. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, территория будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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