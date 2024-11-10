10 ноября 2024

На курганской трассе водители стоят в пробке из-за ДТП с фурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О пробке и ДТП сообщается в соцсетях (архивное фото)
О пробке и ДТП сообщается в соцсетях (архивное фото) Фото:

В Варгашинском муниципальном округе Курганской области на трассе образовалась пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии фура съехала в кювет. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Дорожно-транспортное происшествие возле Варгашей. На трассе пробка», — сообщил telegram-канал «ЧП Курган».

К публикации прикреплено видео, на котором видно, что на трассе транспортный затор. Также видно фуру, которая стоит на на дорожном полотне. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по Курганской области для выяснения подробностей ситуации. Ответ от дорожной полиции ожидается.

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В Варгашинском муниципальном округе Курганской области на трассе образовалась пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии фура съехала в кювет. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Дорожно-транспортное происшествие возле Варгашей. На трассе пробка», — сообщил telegram-канал «ЧП Курган». К публикации прикреплено видео, на котором видно, что на трассе транспортный затор. Также видно фуру, которая стоит на на дорожном полотне.  Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по Курганской области для выяснения подробностей ситуации. Ответ от дорожной полиции ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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