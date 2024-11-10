В Варгашинском муниципальном округе Курганской области на трассе образовалась пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии фура съехала в кювет. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«Дорожно-транспортное происшествие возле Варгашей. На трассе пробка», — сообщил telegram-канал «ЧП Курган».
К публикации прикреплено видео, на котором видно, что на трассе транспортный затор. Также видно фуру, которая стоит на на дорожном полотне.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по Курганской области для выяснения подробностей ситуации. Ответ от дорожной полиции ожидается.
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