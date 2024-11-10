Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов собирается кардинально обновить стройблок администрации. На ставку вице-мэра он планирует поставить нынешнего директора депстроя Алексея Фокеева. А на его место — нынешнего замдиректора департамента — Ивана Сорича.
«Слепов планирует назначить планирует поставить нынешнего директора депстроя Фокеева вице-мэром. А на его место нынешнего замдиректора департамента — Сорича», — сообщает инсайдер.
Слепов уже назначил главой УКС своего советника Стеценко, который имеет крайне опосредованное отношение к строительству. В последние годы он руководил правительственными подведами, возглавлял «Издательский дом ХМАО», а его опыт в строительстве исчерпывается должностью исполнительного директора стройкомпании. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе администрации города.
В ведомство направлен запрос по поводу назначений Фокеева и Сорича. Ответ ожидается.
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